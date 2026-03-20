Con trai bán tủ lạnh cũ chứa tiền, vàng của mẹ cho sắt vụn và cái kết

Sự việc xảy ra ở Trung Quốc. Đồn công an khu vực Bình Độ, thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc tiếp nhận một cuộc gọi cầu cứu với nội dung khá đặc biệt: Người dân trình báo đã vô tình bán đi toàn bộ tài sản tích cóp của gia đình.

Cụ thể công an địa phương này nhận được cuộc gọi cầu cứu khẩn cấp với nội dung: "Đồng chí công an ơi, tôi bán mất cả gia sản rồi!".

Cụ bà vui mừng khi cảnh sát trao lại đầy đủ số tài sản tìm thấy trong tủ lạnh cũ. Ảnh: 163

Theo trang 163 người gọi điện là anh Trương. Sau khi hỏi han được biết vào buổi sáng 31/1 trong lúc dọn dẹp nhà cửa, anh đã bán một chiếc tủ lạnh cũ cho người thu mua phế liệu lưu động.

Điều đáng nói mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi buổi tối, mẹ anh đi về và hỏi chiếc tủ lạnh đâu. Bà cho biết bên trong có cất: tiền mặt; vàng bạc; trang sức; mặt dây chuyền bằng ngọc. Tổng giá trị ước tính hơn 50.000 Nhân Dân Tệ (hơn 191 triệu đồng).

Sau khi người mẹ vừa dứt lời, anh Trương như chết lặng. Để cứu vãn tình hình người mẹ yêu cầu con lập tức báo công an. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát lập tức có mặt, thu thập thông tin quan trọng: chủng loại, số lượng, đặc điểm tài sản cũng như thời điểm bán và đặc điểm người thu mua cùng thông tin phương tiện vận chuyển.

Sau khi rà soát nhiều nguồn dữ liệu, lực lượng chức năng xác định được chiếc xe thu mua và nhanh chóng lần theo đến một điểm tập kết phế liệu tại thôn Sa Lĩnh, trấn Nam Thôn. Chiếc tủ lạnh được tìm thấy giữa đống đồ cũ. Kiểm tra tại chỗ cho thấy toàn bộ tiền mặt và trang sức bên trong vẫn còn nguyên vẹn.

Ngay trong tối cùng ngày, toàn bộ số tài sản đã được trao trả đầy đủ cho gia đình. Cầm lại số tiền và vàng bạc "tưởng mất trắng", anh Trương và mẹ xúc động, liên tục gửi lời cảm ơn.

Vui mừng khi tìm lại được tài sản giá trị, vài ngày sau, anh Trương mang lá cờ cảm ơn đến đồn công an địa phương. Một cán bộ chia sẻ vui rằng đây là "chiếc tủ lạnh có hàm lượng vàng cao nhất" mà đơn vị từng xử lý, khiến không khí buổi tiếp nhận trở nên nhẹ nhàng hơn.

Vụ việc là lời cảnh báo với nhiều gia đình khi thanh lý đồ điện, nội thất cũ. Việc kiểm tra kỹ bên trong, trao đổi lại với các thành viên lớn tuổi trước khi bán hoặc bỏ đồ dùng có thể giúp tránh những sơ suất đáng tiếc, nhất là khi tài sản giá trị hoặc giấy tờ quan trọng được cất giữ ở những vị trí khó ngờ tới.