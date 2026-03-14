Đào móng nhà, phát hiện "kho báu" bằng vàng quý giá

Các nhà khảo cổ đã phát hiện một kho tiền vàng rúp có niên đại hàng trăm năm dưới ngôi nhà ở tây bắc nước Nga. 409 đồng tiền này có thể trị giá hơn nửa triệu USD ngày nay.

Vào năm 2025, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khảo cổ học của Viện Hàn lâm Khoa học Nga và Bảo tàng Lịch sử và Dân tộc học Toàn Nga đã khai quật nền móng của một ngôi nhà lịch sử để chuẩn bị cho công trình xây dựng mới tại thành phố Torzhok, cách St. Petersburg khoảng 420 km về phía đông nam, theo một tuyên bố ngày 5/3.

Kho báu bao gồm 409 đồng tiền được giấu trong một chiếc cốc đất nung bên dưới nền nhà. (Nguồn ảnh: Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga)

Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện một hố trong nền móng chứa những mảnh vỡ của chiếc cốc gốm tráng men, được gọi là candyushka, bên trong có 409 đồng xu được đúc từ năm 1848 đến năm 1911. Kho báu này bao gồm 387 đồng xu vàng 10 rúp, 10 đồng xu mỗi đồng trị giá 5 rúp, 10 đồng xu mỗi đồng trị giá 15 rúp và hai đồng xu 7,5 rúp.

Trong khi hai đồng xu được đúc dưới thời các Sa hoàng trước đó (Nicholas I và Alexander III), phần còn lại đến từ triều đại của Sa hoàng Nicholas II, vị hoàng đế cuối cùng của Nga trước Cách mạng Nga năm 1917.

Các chuyên gia tin rằng kho báu Torzhok đã được cất giấu trong hoặc sau khi cuộc cách mạng bắt đầu và chủ nhân của kho báu dự định sẽ quay lại lấy nó. Các tài liệu lưu trữ cho thấy có 24 gia đình sinh sống trong khu vực này vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, nhưng các chuyên gia không chắc chắn gia đình nào đã cất giấu tiền tiết kiệm của họ vì số nhà lịch sử và số nhà hiện đại không trùng khớp.

Ước tính, kho báu tiền cổ này trị giá hơn 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng) theo tỷ giá hiện nay. Theo thông báo, kho báu sẽ được chuyển đến Bảo tàng Lịch sử và Dân tộc học Toàn Nga.