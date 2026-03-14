Kỳ lạ quả mít "lớn nhất thế giới", dân làng nườm nượp kéo đến chiêm ngưỡng

Trên thế giới từng có những quả mít “siêu to khổng lồ” thu hút sự chú ý của mọi người. Cụ thể kỷ lục quả mít lớn nhất thế giới từng được truyền thông đưa tin thuộc về trái mít đặc biệt trong vườn nhà ông John Kutty, bang Kerala, Ấn Độ.

Như thương lệ ra vườn hái mít, ông Kutty thấy trên cây có một quả to đột biến so với các loại khác. Thấy quả mít "siêu to khổng lồ" người đàn ông liền gọi người nhà ra giúp đỡ. Với sự giúp đỡ từ người thân, ông đã thu hoạch được quả mít nặng 51,5 kg và dài 97 cm. Cân nặng khủng của nó khiến một người bình thường khó có thể bê nổi. Sau đó, ông đã thông báo cho cán bộ nông nghiệp gần nhất để xác nhận kỷ lục.

Ông Kutty khẳng định đây chắc chắn là quả mít nặng nhất thế giới vào thời điểm được phát hiện. Quả mít này tất nhiên đã thu hút sự chú ý của toàn vùng. Rất nhiều dân làng đã kéo đến nhà ông Kutty chỉ để “chiêm ngưỡng” thoáng qua quả mít độc lạ, theo News18.

Tính đến nay, quả mít nặng nhất thế giới được tổ chức Guinness Worldrecords công nhận vào ngày 23/6/20216 là trái mít Artocarpus nặng 42,72 kg được trồng ở ở Pune, Maharashtra, Ấn Độ. Quả mít khổng lồ của Ấn Độ có chiều dài 57,15 cm và có chu vi 132,08 cm.

Đáng chú ý vào năm 2023, kỷ lục trên bị xô đổ nhưng chưa được công nhận kỷ lục khi quả mít nặng nhất thế giới nặng bằng một thiếu niên đang lớn đã được phát hiện ở Bangladesh. Với trọng lượng 114 pound (khoảng 51,7 kg), quả mít khổng lồ này vượt xa kỷ lục Guinness thế giới hiện tại. Trái mít đó đã được bán với giá khoảng 6 bảng Anh tại một khu chợ ở ngoại ô Kolkata.

Mít là loại quả quen thuộc được nhiều người ưa thích. Mít được chế biến theo hàng chục cách khác nhau như càri mít, mít xào, nước ép múi mít, kem mít, thậm chí bánh mít nướng làm bằng bột lấy từ hạt mít, là một số món ăn từ mít nổi tiếng. Bên cạnh đó mít đang thu hút sự chú ý của người ăn chay và các cộng đồng ăn chay ở nhiều nơi trên thế giới do hương vị của mít xanh sau khi chế biến cho vị giống như thịt lợn.

Cần lưu ý rằng mít chỉ có thể giữ chất lượng trong ít ngày khi hái xuống vì thế cách tốt nhất để trữ mít trong nhà là cất những múi mít đã bóc vào trong tủ lạnh, hoặc sấy khô chúng và bảo quản.

Ngoài cho trái thơm ngon, mít còn là cây gỗ thuộc nhóm IV, đôi khi được sử dụng để sản xuất các dụng cụ âm nhạc như mộc cầm ở Indonesia. Còn ở Việt Nam, gỗ mít được chuộng dùng để đóng các tượng thờ.