Những bức ảnh chưa từng có chụp Dubai hiện tại: Nơi xa hoa nhất hành tinh giờ như “thành phố hoang" chìm trong im lặng

Loạt ảnh gây sốc cho thấy thành phố Dubai hiện đang rơi vào cảnh hoang tàn khi các đợt tấn công bằng chất nổ từ phía Iran vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, chính quyền địa phương đang thắt chặt kiểm soát, ngăn chặn người dân chia sẻ hình ảnh thiệt hại lên mạng xã hội.

Từng là điểm đến sầm uất đầy rẫy các influencer và khách du lịch, những địa danh nổi tiếng nhất của thành phố này giờ đây chìm trong im lặng giữa làn mưa đạn từ phía Iran nhắm vào UAE.

Thành phố xa hoa chìm trong bóng tối chiến tranh

Dubai hiện đang bị “bỏ hoang” sau khi làn sóng tấn công của Iran buộc khách du lịch và cư dân phải tháo chạy khỏi thành phố. Các nhà chức trách cho biết khoảng 1.700 tên lửa và máy bay không người lái (drone) của Iran đã được phóng đi trong hai tuần qua. Một số lượng lớn cư dân và du khách đã rời đi, trong đó nhiều người thề sẽ không bao giờ quay lại khi Iran tiếp tục chiến dịch trả đũa.

Những tòa nhà chọc trời mang tính biểu tượng và các khách sạn 5 sao sang trọng của Dubai đã bị hư hại do trúng mảnh vỡ tên lửa và drone tự sát. Vào thứ Sáu (13/3), các vụ nổ lại tiếp tục làm rung chuyển thành phố khi mảnh vỡ từ các drone bị đánh chặn rơi xuống, làm thủng nhiều mảng lớn tại các tòa nhà ở trung tâm tài chính.

Tâm điểm của sự hoang tàn là bãi biển Jumeirah, nằm gần quần đảo cọ Palm Jumeirah nổi tiếng. Bãi cát vốn thường tràn ngập người nghỉ dưỡng nay trống trơn khi nhiều người trong số 240.000 công dân Anh tại Dubai đang tìm cách tháo chạy qua biên giới.

Mặc dù một số câu lạc bộ bãi biển và nhà hàng vẫn quyết định mở cửa, nhưng lực lượng lao động nhập cư tại đây hiểu rằng những khách du lịch giàu có từ châu Âu và Mỹ đã biến mất. Một quản lý quán cà phê chia sẻ với The Daily Mail: "Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng này trước đây. Kỳ nghỉ xuân của học sinh bắt đầu từ hôm nay nhưng hầu như không thấy một đứa trẻ phương Tây nào - bố mẹ chúng đã đưa chúng về nước cả rồi."

Mọi khu vui chơi sầm uất đều vắng tanh

Hệ thống phòng không và lệnh trấn áp truyền thông

Trong hai tuần qua, Dubai đã trở thành mục tiêu của khoảng 1.700 vật thể bay từ Iran. Dù khoảng 90% đã bị tiêu diệt bởi hệ thống phòng không, nhưng các lực lượng này đang làm việc tới giới hạn chịu đựng. Chính quyền nỗ lực trấn an người dân rằng những "tiếng nổ lớn" trên bầu trời chỉ đơn giản là "âm thanh của sự an toàn" khi các cuộc tấn công bị đánh chặn.

Tuy nhiên, thực tế khốc liệt hơn khi khói đen dày đặc được nhìn thấy bốc lên từ một khu công nghiệp vào sáng thứ Sáu. Trước đó, ba vụ nổ lớn vào sáng thứ Tư đã khiến sân bay quốc tế Dubai bị ảnh hưởng, làm 4 người bị thương và khiến nhiều hãng hàng không lớn phải hủy chuyến.

Dẫu vậy, Văn phòng Truyền thông Dubai vẫn khẳng định "không có sự cố nào xảy ra", đồng thời tăng cường trấn áp những người chia sẻ hình ảnh và video về các cuộc tấn công.

Nguồn: The Sun