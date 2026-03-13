Trung tâm tài chính Dubai rung chuyển với hàng loạt vụ nổ do drone tự sát, khói đen bốc cao giữa khu nhà chọc trời

Trung tâm tài chính của Dubai International Financial Centre (DIFC) tại Dubai vừa ghi nhận một vụ nổ sau khi mảnh vỡ từ drone tự sát của Iran rơi xuống khu vực, giữa lúc căng thẳng quân sự trong khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang.

Theo các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội sáng 13/3, những cột khói đen dày đặc bốc lên trên đường chân trời của thành phố. Một số hình ảnh cho thấy đám khói xám lớn bốc lên từ khu vực xảy ra vụ nổ, phía xa có thể nhìn thấy tòa nhà biểu tượng Burj Khalifa.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Giới chức Dubai cho biết vụ việc xảy ra sau khi hệ thống phòng không đánh chặn thành công một mục tiêu trên không. Tuy nhiên, mảnh vỡ từ drone đã rơi xuống khu vực trung tâm tài chính.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, chính quyền Dubai cho biết: “Mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn thành công đã gây ra một sự cố nhỏ ở mặt ngoài của một tòa nhà.”

Theo thông tin ban đầu, không có thương vong nào được ghi nhận trong vụ việc mới nhất.

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi một đám cháy bùng phát tại một tòa nhà chọc trời gần khu vực Dubai Creek Harbour, được cho là liên quan đến một đợt tấn công khác. Đầu tuần vừa qua, một vụ tấn công riêng biệt cũng đã nhắm vào sân bay chính của thành phố, Dubai International Airport, khiến 4 người bị thương.

Trước các mối đe dọa mới, một số ngân hàng quốc tế tại Dubai như Citigroup và Standard Chartered đã yêu cầu nhân viên rời khỏi văn phòng sau khi Iran tuyên bố có thể nhắm mục tiêu vào các tổ chức tài chính của Mỹ và Israel trong khu vực.

Sự việc xảy ra sau vụ tấn công vào một tòa nhà chọc trời gần cảng Dubai Creek (Ảnh: EPA)

Căng thẳng leo thang sau vụ ám sát lãnh tụ Iran

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran tại khu vực Vùng Vịnh được cho là leo thang sau vụ ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.

Song song đó, quân đội Mỹ cũng đang mở chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn đối với 6 thành viên phi hành đoàn mất tích sau một vụ tai nạn trên không tại Iraq.

Một máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker được cho là đã rơi trong lúc hoạt động trên bầu trời miền tây Iraq hôm 12/3, sau khi va chạm với một máy bay tiếp dầu khác trong chiến dịch quân sự mang tên Operation Epic Fury.

Theo United States Central Command, hai máy bay đã tham gia vào sự cố, trong đó một chiếc rơi xuống miền tây Iraq còn chiếc thứ hai hạ cánh an toàn. Cơ quan này cho biết vụ việc không liên quan đến hỏa lực đối phương.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng cảnh báo Iran trong một tuyên bố vào đêm trước, nói rằng Washington đang “phá hủy hoàn toàn” năng lực quân sự và kinh tế của Tehran thông qua các đợt tấn công phối hợp với Israel.

Cũng trong sáng 13/3, còi báo động đỏ được kích hoạt tại căn cứ không quân Incirlik Air Base ở Thổ Nhĩ Kỳ, một cơ sở quan trọng của NATO có sự hiện diện của quân đội Mỹ.

Các nguồn tin cho biết Iran đã phóng hai tên lửa đạn đạo bay qua không phận Thổ Nhĩ Kỳ, và lực lượng quân sự đang theo dõi khả năng xuất hiện thêm một mục tiêu khác.

Trước đó, một căn cứ của lực lượng đặc nhiệm Anh tại Iraq cũng bị tấn công bằng loạt drone vào tối 11/3. Phía Anh cho biết một số binh sĩ Mỹ bị thương, nhưng không có thương vong đối với lực lượng Anh.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết chính phủ nước này đang chuẩn bị các phương án sơ tán quy mô lớn công dân khỏi Trung Đông, đồng thời cân nhắc triển khai tàu chiến nhằm bảo vệ tuyến vận tải quan trọng tại Strait of Hormuz.

Các nhà điều tra quân sự cũng đang kiểm tra các mảnh vỡ của drone dòng Shahed drone được cho là đã tấn công căn cứ RAF Akrotiri tại Cyprus, trong đó có nghi vấn về việc sử dụng các linh kiện do Nga cung cấp.