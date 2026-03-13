Thứ bị coi là đồ bỏ đi bỗng hóa “kho báu”, giá ngất ngưởng hơn 3 tỷ đồng

Loại nấm đắt đỏ bậc nhất thế giới này luôn được giới nhà giàu săn đón nhờ hương vị đặc biệt và độ hiếm có.

Trên thế giới từng xuất hiện những cục nấm có giá lên tới tiền tỷ. Điển hình là một cục nấm cục trắng Truffle được một đầu bếp nổi tiếng người Italia, chủ nhà hàng sang trọng tại Hong Kong (Trung Quốc), mua với giá 118.000 USD (khoảng hơn 3 tỷ đồng).

Khối nấm này nặng khoảng 830 gram- một trọng lượng hiếm gặp đối với loại nấm cục trắng, vì vậy giá trị của nó thậm chí được cho là đắt hơn cả vàng.

Sở dĩ nấm cục trắng Truffle có giá “ngất ngưởng” là bởi chúng rất khó tìm trong tự nhiên. Việc săn loại nấm này thường phải nhờ đến những chú chó được huấn luyện đặc biệt để đánh hơi dưới lòng đất. Chính vì vậy, nhiều người ví việc tìm nấm Truffle trắng giống như đi đào tìm kho báu.

Điều thú vị, loại nấm này không chỉ có mùi hương đặc biệt, thứ nấm này có vị ngọt, nồng đậm và đặc trưng mà các nấm khác không có được.

Thông thường, các đầu bếp sẽ sử dụng bằng cách bào mỏng rồi rắc lên món khác để tăng vị. Hiếm khi người ta nấu chín chúng bởi sẽ làm mất đi mùi hương hấp dẫn đặc trưng. Nhờ đó, những món ăn có thêm thành phần nấm Truffle luôn có giá thành đắt đỏ.

Một điểm độc đáo ở loại nấm này là không mọc trên mặt đất. Nấm cục là các loài nấm thuộc chi Tuber sống hoàn toàn dưới lòng đất, thường ở độ sâu vài centimet đến hơn 30 cm, gần rễ cây. Ảnh: Pinterest.

Nấm cục không thể phát triển độc lập mà cần gắn bó với rễ của một số loài cây như sồi, dẻ hoặc phỉ. Sợi nấm giúp cây hấp thụ nước và khoáng chất tốt hơn, trong khi cây cung cấp đường và năng lượng cho nấm. Mối quan hệ cộng sinh này là chìa khóa cho sự tồn tại của chúng trong tự nhiên. Ảnh: Pinterest.

Nấm cục nổi tiếng với mùi thơm phức tạp, có thể gợi nhớ đến mùi đất ẩm, hạt rang, tỏi hoặc thậm chí hơi giống pho mát lên men. Chính mùi hương độc đáo này khiến chúng trở thành nguyên liệu quý trong ẩm thực cao cấp, chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ tạo nên hương vị đặc biệt cho món ăn. Ảnh: Pinterest.

Là một trong những thực phẩm đắt nhất thế giới. Một số loại nấm cục hiếm, đặc biệt là nấm cục trắng từ Ý, có thể được bán với giá hàng nghìn đô la mỗi kilogram. Giá trị cao của chúng xuất phát từ việc khó tìm, sản lượng ít và quá trình thu hoạch đòi hỏi kỹ thuật cũng như kinh nghiệm. Ảnh: Pinterest.

Vì nấm cục mọc dưới đất nên con người thường sử dụng chó hoặc lợn được huấn luyện để đánh hơi và tìm chúng. Lợn cái đặc biệt nhạy với mùi nấm cục do hương thơm của chúng tương tự pheromone của lợn đực, nhưng ngày nay chó được dùng phổ biến hơn vì dễ kiểm soát. Ảnh: Pinterest.

Nấm Truffle có nhiều loài với hương vị khác nhau. Trên thế giới có hàng chục loài nấm cục, nhưng chỉ một số ít được đánh giá cao trong ẩm thực. Những loại nổi tiếng nhất bao gồm nấm cục trắng Ý, nấm cục đen Périgord của Pháp và nấm cục mùa hè, mỗi loại có hương thơm và cường độ vị khác nhau. Ảnh: Pinterest.

Nấm Truffle rất khó trồng nên có giá đắt đỏ. Mặc dù con người đã phát triển các trang trại trồng nấm cục bằng cách trồng cây con đã được cấy sợi nấm, nhưng quá trình này có thể mất từ 5 đến 10 năm mới thu hoạch được. Ngay cả khi đó, sản lượng cũng không ổn định vì phụ thuộc nhiều vào điều kiện đất và khí hậu. Ảnh: Pinterest.

Đây là một trong những loại nấm được con người yêu thích từ thời cổ đại. Nấm cục từng được người Hy Lạp và La Mã cổ đại xem là món ăn quý hiếm. Họ tin rằng loại nấm này được hình thành nhờ sự kết hợp giữa sét, mưa và đất, và từ đó nấm cục dần trở thành biểu tượng của sự xa xỉ trong ẩm thực châu Âu suốt nhiều thế kỷ. Ảnh: Pinterest.