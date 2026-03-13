Bí ẩn sau cái chết của Bao Công: Vì sao đám tang của ông lại phải dùng tới 21 cỗ quan tài?

Bao Công hay Bao Thanh Thiên là cái tên đã trở thành biểu tượng của công lý nhờ loạt phim truyền hình kinh điển. Trong lịch sử Trung Hoa, ông là một nhân vật có thật tên là Bao Chửng (999-1062), tự Hy Nhân. Suốt cuộc đời quan trường, ông kinh qua nhiều chức vụ từ Tri huyện Thiên Trường đến Ngự sử triều Bắc Tống, và đỉnh cao là chức Khu mật Phó sứ, tương đương phó Tể tướng. Dù chỉ giữ chức Phủ doãn phủ Khai Phong trong khoảng một năm, nhưng những đóng góp của ông trong việc giữ gìn trị an đã để lại tiếng vang thiên cổ.

Tuy nhiên, điều khiến hậu thế kinh ngạc không chỉ là tài xử án mà còn là đám tang kỳ lạ với 21 cỗ quan tài cùng bí ẩn về nơi an nghỉ cuối cùng chỉ được hé lộ sau hơn 8 thế kỷ.

Nghi trận từ 21 cỗ quan tài trong ngày đưa tang

Sử sách chép lại rằng, vào ngày tiễn đưa Bao Chửng về nơi an nghỉ, dân chúng kinh ngạc khi thấy có tới 21 cỗ quan tài đồng loạt được khiêng ra khỏi các cổng thành. Đám tang quy mô này thường chỉ dành cho bậc vương tôn quý tộc hoặc người có công lao vĩ đại. Bao Chửng qua đời ở tuổi 64 sau một tháng lâm bệnh, khiến Hoàng đế Tống Nhân Tông bàng hoàng đến mức đích thân tới phúng viếng và cho bãi triều một ngày để tưởng nhớ.

Điểm kỳ lạ nằm ở chỗ, khi 21 chiếc quan tài cùng xuất hiện, người dân hoàn toàn không thể phân biệt đâu là linh cữu thật của vị quan thanh liêm. Đây là kế hoạch được gia quyến bàn bạc vô cùng kỹ lưỡng nhằm bảo vệ thi hài ông sau khi nằm xuống.

Kế sách bảo vệ vị quan thanh liêm khỏi sự trả thù

Lý do quan trọng nhất của việc sử dụng "nghi trận" này là để tránh sự trả thù. Sinh thời, Bao Chửng nổi tiếng cương trực, không ngại đắc tội với giới quyền quý, thậm chí là hoàng thân quốc thích. Nhiều quan lại bị ông vạch trần tội ác đã bị cách chức, tước quyền, nuôi lòng oán hận thấu xương. Việc dùng 21 cỗ quan tài giúp che giấu vị trí thực sự của lăng mộ, ngăn chặn những kẻ thù cũ đào mộ trút giận.

Bên cạnh đó, gia quyến cũng muốn đối phó với nạn đạo mộ. Dù Bao Công nổi tiếng liêm khiết, đồ tùy táng chẳng có gì quý giá, nhưng trong thời buổi loạn lạc, những kẻ trộm mộ liều lĩnh vẫn có thể xâm phạm mộ phần để tìm kiếm vận may. Bằng cách tung hỏa mù, chỉ có hậu duệ dòng tộc mới biết chính xác vị trí chôn cất. Sau tang lễ, 20 cỗ quan tài giả đã được thu hồi và tặng lại cho người nghèo. Chính sự kính trọng đối với ông đã hình thành một quy tắc bất thành văn trong giới đạo mộ: tuyệt đối không xâm phạm nơi an nghỉ của Bao Thanh Thiên.

Cuộc tranh luận hàng thế kỷ và sự thật dưới lòng đất

Dù có nhiều lời đồn đoán, sử sách vẫn ghi nhận linh cữu ông được đưa về quê nhà An Huy. Tuy nhiên, suốt nhiều thế kỷ, hai địa phương là Hợp Phì (An Huy) và Củng Nghĩa (Hà Nam) đã tranh cãi gay gắt về việc nơi nào mới thực sự giữ mộ phần của ông.

Mãi đến mùa xuân năm 1973, bí ẩn mới chính thức được giải mã. Khi một nhà máy thép ở ngoại ô tỉnh An Huy tiến hành san lấp mặt bằng để mở rộng sản xuất, họ đã phát hiện một quần thể mộ cổ thời Tống. Quá trình khai quật của các nhà khảo cổ đã tìm thấy bia mộ và hài cốt thực sự của Bao Chửng, chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài hàng trăm năm.

Đến năm 2004, khu mộ chính thức được công nhận là Di tích văn hóa cấp thành phố. Ngày nay, đây là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, nơi hậu thế đến để chiêm ngưỡng và tôn vinh phong thái của một vị quan cả đời chính trực, lúc ra đi vẫn giữ vẹn nguyên sự thanh bạch.

Nguồn: Sohu