Campuchia hứng 'cú sốc' từ xung đột Trung Đông: Gần 2.000 cây xăng đóng cửa vì hết hàng

Gần 2.000 trạm xăng ở Campuchia tạm thời đóng cửa do thiếu xăng và dầu diesel, buộc chính phủ phải hành động để ổn định nguồn cung.

Theo Bộ Thương mại Campuchia, tính đến 11/3, trong số hơn 6.300 trạm xăng trên toàn quốc, gần 2.000 trạm ngừng hoạt động do hết nhiên liệu. Tình trạng này đã gây ra sự gián đoạn trên diện rộng đối với hoạt động kinh doanh.

Theo Kiripost, Bộ trưởng Thương mại Cham Nimul cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra trên toàn quốc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định. “Bất kỳ trạm xăng nào bị phát hiện găm hàng để đẩy giá lên sẽ bị phạt và có thể bị thu hồi giấy phép kinh doanh. Nếu một trạm xăng thực sự hết nhiên liệu, chính phủ sẽ phối hợp với khu vực tư nhân để nhập khẩu nhiên liệu và hỗ trợ hoạt động”, bà Cham Nimul nói,

Từ ngày 11 - 13/3, xăng được bán với giá 5.200 riel (34.000 VNĐ)/lít, trong khi dầu diesel được bán với giá 6.050 KHR (39.500 VNĐ)/lít.

Ông Kim Meas Sokseyha, Giám đốc Tổng cục Bảo vệ Người tiêu dùng, Cạnh tranh và Chống gian lận, cho biết bất kỳ trạm xăng nào bị phát hiện "chặt chém" khách hàng đều có thể bị phạt 4 triệu riel hoặc bị thu hồi giấy phép theo thẩm quyền của Bộ khai khoáng và năng lượng. Ông lưu ý rằng 2 trạm xăng ở Phnom Penh đã bị xử phạt.

Theo Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt, Campuchia đã chi 606 triệu USD nhập khẩu nhiên liệu khoáng và dầu mỏ trong 2 tháng đầu năm 2026. Campuchia vẫn phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu trong nước trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung trên thị trường dầu mỏ thế giới.

Bộ Thương mại đang tích cực phối hợp với các nhà cung cấp tư nhân để đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định cho người dân.

Theo Bne Intellinews﻿