Bé gái 5 tuổi tử vong sau khi bị mẹ kế nhốt trần truồng 10 tháng trong nhà vệ sinh, đói đến mức ăn cả đệm, hiện trường xót xa

Nạn nhân trong vụ án là bé gái 5 tuổi, được Tòa án tối cao định danh là Ayeesha để "xã hội có thể mãi ghi nhớ tên em". Suốt gần hai năm, Ayeesha và em trai (kém 1 tuổi) đã phải trải qua quãng thời gian sống không bằng chết. Hai đứa trẻ bị nhốt trần truồng trong nhà vệ sinh suốt 10 tháng - một trong những "góc phạt" quái đản mà cặp vợ chồng này dựng lên.

Trong tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng, vì quá đói, hai chị em đã phải ăn chính chất thải của mình và xé nệm để nhai. Đáng phẫn uất hơn, trong khi con ruột của bị cáo được đi học đầy đủ thì Ayeesha và em trai bị giam hãm tại gia. Người cha đã liên tục lừa dối cơ quan chức năng về việc đi học của các con để che giấu tội ác.

Bi kịch lên đến đỉnh điểm vào tháng 8/2017. Sau khi nghe lời phàn nàn từ vợ về hai đứa trẻ, người cha đã điên cuồng tát vào mặt Ayeesha khiến đầu em ngả ra sau một cách bất thường. Chưa dừng lại, sau đợt phàn nàn thứ hai của bị cáo, người cha tiếp tục lao vào nhà vệ sinh - nơi hai đứa trẻ đang trần trụi - để đấm, đá và giẫm đạp lên người Ayeesha. Cô bé đã trút hơi thở cuối cùng ngay tại sàn nhà vệ sinh.

Hiện trường sự việc

Khi nhận ra Ayeesha đã chết, thay vì hối lỗi, cặp đôi này đã lập mưu che đậy. Người vợ đã báo tin giả với cảnh sát rằng mình bị chồng đánh đập và cưỡng hiếp nhằm đánh lạc hướng điều tra. Sự dối trá này thậm chí còn được bà ta duy trì cho đến tận phiên tòa xét xử chồng mình.

Tại phiên tòa ngày 13/3, Thẩm phán Quận Eugene Teo đã bác bỏ những nỗ lực xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Ông nhấn mạnh đây là trường hợp ngược đãi những nạn nhân đặc biệt yếu thế, kéo dài từ giờ này sang giờ khác, ngày này sang tháng nọ.

"Thật mỉa mai và đau đớn khi giờ đây bị cáo lại đi tìm kiếm sự khoan hồng, trong khi bản thân đã dành quá ít sự nhân từ đó cho hai đứa trẻ tội nghiệp", Thẩm phán Teo tuyên bố.

Bị cáo đã thừa nhận ba tội danh, bao gồm ngược đãi trẻ em và cung cấp thông tin sai sự thật cho cảnh sát. Trước đó, người cha (45 tuổi) đã bị tuyên án tù chung thân vào năm ngoái sau khi kháng cáo thất bại.

Em trai của Ayeesha, người may mắn sống sót, hiện vẫn đang được bảo vệ bởi lệnh cấm công khai danh tính. Các bác sĩ cho biết khi được cứu thoát, cậu bé bị suy dinh dưỡng nặng, mất nước và cân nặng thấp hơn mức tối thiểu của trẻ cùng trang lứa.

Cậu bé bị chậm phát triển toàn diện do bị cách ly xã hội quá lâu, không thể tự đứng hay nói chuyện. Những đoạn video trích xuất tại tòa cho thấy hình ảnh ám ảnh: cậu bé lặng lẽ đứng nhìn chị gái mình bị bạo hành với ánh mắt vô hồn và chỉ cử động khi có mệnh lệnh từ người mẹ kế.

Mức án 6 năm 3 tháng tù dành cho người mẹ kế nằm trong khung đề nghị 5-7 năm của phía công tố, khép lại một chương buồn và tàn khốc trong hồ sơ tư pháp của quốc gia này.

Theo: CNA