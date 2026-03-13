Vừa cưới chưa lâu, người phụ nữ đạp xe đi mua đồ ăn gặp tai nạn xe tải, tử vong

Mới đây, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại Singapore khiến nhiều người chú ý vì nạn nhân chỉ vừa mới làm đám cưới được chưa lâu. Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, vụ việc xảy ra ở gần đại lộ Sims vào hôm 10/3 vừa qua. Nạn nhân là một phụ nữ 45 tuổi, mới kết hôn được khoảng 4 tháng và đã tử vong sau khi gặp tai nạn với một chiếc xe tải khi đang đạp xe đến chợ mua hải sản.

Người phụ nữ, Li Ruifei, vừa từ Phúc Kiến, Trung Quốc trở về Singapore. Cô Li mới kết hôn ở Trung Quốc vào tháng 11 năm 2025. Chia sẻ với báo Shin Min, chồng cô, anh Zhang cho biết anh không bao giờ ngờ rằng hạnh phúc của anh lại ngắn ngủi đến thế.

Người đàn ông 55 tuổi làm việc trong ngành xây dựng cho biết thêm rằng vào buổi sáng xảy ra vụ tai nạn, hai vợ chồng đang chào hỏi người thân và muốn mua thêm món ăn cho bữa tối.

Hiện trường nơi vụ tai nạn xảy ra.

Li sau đó đạp xe ra ngoài và định đến chợ Geylang Serai gần đó để mua hải sản. Anh Zhang cho biết, hai vợ chồng thường đạp xe đi mua sắm cùng nhau, nhưng hôm xảy ra tai nạn, vợ anh lại đi một mình.

Zhang sau đó gọi điện cho vợ, định hỏi xem có cần anh đến đón không, nhưng người bắt máy lại là một bác sĩ. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy Singapore (SCDF) thông báo với Mothership rằng họ đã đưa một người đến Bệnh viện Đa khoa Changi.

Khi Zhang đến bệnh viện, bác sĩ nói với anh rằng vợ ông bị thương nặng và đã qua đời. Anh Zhang sau đó tìm thấy quần áo của vợ có dính máu và phát hiện tiền trong túi sau cũng có dính máu.

Sau đó, anh Zhang đã quay lại hiện trường vụ tai nạn vào ngày 11 tháng 3 năm. Anh cũng kêu gọi công chúng liên hệ với mình nếu họ chứng kiến vụ tai nạn hoặc có video hoặc đoạn phim từ camera hành trình liên quan.

Trả lời câu hỏi của Mothership, cảnh sát xác nhận họ đã nhận được thông báo vào khoảng 11:25 sáng ngày 10 tháng 3 năm 2026 về một vụ tai nạn liên quan đến một chiếc xe tải và một người đi xe đạp tại ngã tư đường Ubi và đường Sims. Cảnh sát cho biết một tài xế xe tải 69 tuổi đang hỗ trợ điều tra.