Đại học nướng thịt chính thức tuyển sinh: Lộ diện nội dung chương trình học từ đi chợ đến kỹ năng kiểm soát lửa

Thợ nướng thịt giờ đây cũng có thể đi học đại học. Học viện nướng thịt Nhạc Dương tại Hồ Nam, Trung Quốc mới đây đã chính thức khởi động kỳ tuyển sinh, trở thành học viện công nghiệp nướng thịt đầu tiên tại nội địa kết hợp giữa "học vấn + kỹ năng". Ngày 9 tháng 3, lớp đào tạo nhân tài cao cấp năm 2026 đã mở đơn đăng ký, thu hút đông đảo thanh niên có chí hướng với kỹ nghệ nướng thịt, kinh doanh ẩm thực và khởi nghiệp tham gia.

Học viện nướng thịt đầu tiên kết hợp học vấn và kỹ năng

Theo tờ Tiêu Tương Thần Báo, Học viện nướng thịt Nhạc Dương do Đại học Mở Nhạc Dương phối hợp với Hiệp hội Nướng thịt thành phố Nhạc Dương cùng chính quyền địa phương thành lập. Mục tiêu của học viện là nuôi dưỡng những nhân tài đa năng vừa có bằng cấp vừa có tay nghề, nhằm thúc đẩy thương hiệu nướng thịt Nhạc Dương vươn ra toàn quốc và quốc tế.

Học viện áp dụng chế độ học tập linh hoạt với mô hình kết hợp "trực tuyến + trực tiếp", giúp những người đang đi làm có thể cân bằng giữa công việc và học tập. Nội dung khóa học bao quát từ kỹ thuật truyền thống như lựa chọn nguyên liệu, kiểm soát lửa than, phối trộn hương vị, cho đến quản lý cửa hàng, kiểm soát chi phí và ươm tạo khởi nghiệp, phủ sóng toàn diện mọi mắt xích trong chuỗi công nghiệp nướng thịt.

Chương trình đại học thu hút sự chú ý vì tính độc lạ mới mẻ

Theo người đại diện học viện, ngành công nghiệp nướng thịt tại Nhạc Dương đã có lịch sử phát triển gần 40 năm. Hiện nay, toàn thành phố có hơn 2.000 cửa hàng nướng thịt với khoảng 50.000 người lao động, giá trị sản lượng hằng năm vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ đồng), trở thành trụ cột quan trọng cho kinh tế và dân sinh địa phương.

Học viện đã đặc biệt thành lập hội đồng chuyên gia để biên soạn các giáo trình nội bộ như "Trung Quốc thiêu khảo thông sử chi Nhạc Dương thiêu khảo sử", "Nhạc Dương thiêu khảo kỹ nghệ" và "Thiêu khảo điếm phô kinh doanh dữ quản lý". Đồng thời, hơn 30 thợ nướng thịt dày dặn kinh nghiệm đã được mời làm giảng viên để đảm bảo học viên vừa nắm vững kỹ nghệ truyền thống, vừa có thể ứng dụng các triết lý kinh doanh hiện đại.

Nội dung chương trình học bài bản, chi tiết với sự giảng dạy của các đầu bếp có tiếng

Thợ nướng thịt sau khi tốt nghiệp có thể nhận bằng đại học

Sau khi hoàn thành chương trình học, học viên không chỉ nhận được bằng cao đẳng hoặc đại học được xác thực trên hệ thống thông tin học vấn quốc gia, mà còn đạt được chứng chỉ cấp độ kỹ năng nghề nghiệp "Trung thức phanh điều sư (Thiêu khảo liệu lý sư)", giúp tăng cường khả năng cạnh tranh cho việc làm hoặc khởi nghiệp trong tương lai.

Đối với những học viên có ý định khởi nghiệp, học viện cung cấp chính sách nhượng quyền thương hiệu ẩm thực ưu đãi, đồng thời mô phỏng thực chiến gian hàng chợ đêm, trang bị đội ngũ chuyên nghiệp để hướng dẫn trọn gói từ chọn địa điểm, trang trí, xây dựng chuỗi cung ứng cho đến quản lý vận hành. Ngoài ra, học viện còn thiết lập hợp tác lâu dài với các cửa hàng nướng thịt và doanh nghiệp ẩm thực tại địa phương để khơi thông lộ trình từ lớp học ra thị trường cho học viên.

Để giải quyết khó khăn của một số học viên phải từ bỏ việc học sâu do thiếu học phí hoặc vốn khởi nghiệp, Học viện nướng thịt Nhạc Dương đã hợp tác với ngân hàng để ra mắt gói vay tín chấp lãi suất thấp dành riêng. Điều này giúp mọi thanh niên mang trong mình giấc mơ nướng thịt đều có cơ hội hiện thực hóa hoài bão. Sự ra đời của học viện không chỉ là bước tiến quan trọng trong việc nâng cấp ngành công nghiệp nướng thịt Nhạc Dương, mà còn cung cấp tư duy mới cho sự phát triển đổi mới của ngành ẩm thực toàn quốc.

Nguồn: HK01