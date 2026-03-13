Truyền thông Iran bác tin phu nhân cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei qua đời

Bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh

Ông Ali Khamenei đã thiệt mạng vào ngày 28/2, khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích hàng loạt mục tiêu ở Iran, trong đó có khu nhà của ông ở Tehran.

Theo bản tin của Fars , những thông tin ban đầu nói rằng bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh qua đời là không chính xác, đồng thời nhấn mạnh vấn đề lan truyền thông tin sai lệch sau cái chết của nhà lãnh đạo.

Nournews , cơ quan truyền thông có quan hệ với Hội đồng an ninh quốc gia tối cao, cho biết: “Phu nhân của nhà lãnh đạo cách mạng đã hy sinh vẫn còn sống, và tin tức ban đầu về việc bà tử vì đạo là không đúng”.

Các bản tin không cung cấp thêm chi tiết về tình trạng sức khỏe của bà cũng như không giải thích sự khác biệt với thông tin đăng tải trước đó.

Trước đó, một số hãng truyền thông Iran đưa tin bà Bagherzadeh đã qua đời do bị thương nặng. ISNA cho biết bà đã rơi vào hôn mê sau vụ tấn công và qua đời sau đó.

Bà Khojasteh Khamenei, 79 tuổi, là người vợ duy nhất của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei. Họ kết hôn năm 1964.

Bà được nói là người giữ hình ảnh kín đáo trước công chúng, hiếm khi tham gia các hoạt động chính thức và hầu như tránh các vấn đề chính trị, thay vào đó tập trung cho gia đình và các nghĩa vụ tôn giáo.