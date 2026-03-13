Nhận 3 gói hàng ship đều chứa sạc dự phòng dù không đặt mua, người phụ nữ lập tức báo cảnh sát: Lộ diện chiêu thức lừa đảo kiểu mới

Ngày 11/3, một người phụ nữ họ Lý (Trung Quốc) cho biết gần đây bà bất ngờ nhận được 3 bưu kiện chuyển phát nhanh chứa sạc dự phòng từ nguồn không rõ ràng trong cùng một ngày.

“Khi mở ra, tôi thấy mỗi bưu kiện đều có một cục sạc dự phòng và một chiếc túi xách giống hệt nhau, kèm theo sách hướng dẫn sử dụng” , bà Lý kể. Trên thông tin vận đơn, người gửi ghi là ông Hoàng, còn địa chỉ, số điện thoại và thông tin người nhận của bà đều chính xác.

Ban đầu, bà Lý nghĩ rằng có thể đơn hàng bị gửi nhầm hoặc một người thân trong gia đình đã đặt mua. Tuy nhiên sau khi hỏi lại mọi người, bà mới biết không ai đặt những sản phẩm này.

Sạc dự phòng bà Lý nhận được

Nghi ngờ có điều bất thường, bà lên mạng tìm hiểu và phát hiện nhiều người từng chia sẻ trải nghiệm tương tự liên quan đến các vụ lừa đảo bằng sạc dự phòng có gắn virus. Điều này khiến bà càng lo ngại rằng 3 thiết bị mình nhận được có thể tiềm ẩn rủi ro. Vì vậy, bà quyết định không sử dụng các cục sạc này và mang chúng đến đồn cảnh sát địa phương.

“Cảnh sát cho biết đúng là từng có các vụ lừa đảo liên quan đến sạc dự phòng, nhưng hiện chưa thể xác định những thiết bị tôi nhận được có phải hàng bị chỉnh sửa hay không. Chúng cần được tháo dỡ và kiểm tra chuyên môn”, bà Lý cho biết.

Bà cũng khẳng định chưa từng mua những sản phẩm này và cho đến nay chưa nhận được cuộc gọi nào liên quan đến các bưu kiện nói trên.

Trong phần bình luận dưới video bà Lý đăng tải, nhiều cư dân mạng cảnh báo đây có thể là một hình thức lừa đảo mới. Một số người khuyên: “Không nên sử dụng sạc dự phòng từ nguồn không rõ ràng vì khi cắm vào điện thoại, dữ liệu cá nhân có thể bị đánh cắp”. Một số khác cho biết họ cũng từng nhận những món đồ tương tự nhưng không dám sử dụng vì lo ngại rủi ro.

Ảnh minh hoạ





Cảnh sát Trung Quốc từng cảnh báo về thủ đoạn tội phạm cài chip vào sạc dự phòng. Sau khi thiết bị được kết nối với điện thoại, con chip này có thể tìm cách thiết lập kết nối dữ liệu.

Nếu người dùng vô tình nhấn vào “Kết nối thiết bị này”, chương trình độc hại có thể xâm nhập điện thoại, đánh cắp thông tin cá nhân, mật khẩu tài khoản ngân hàng, thậm chí điều khiển điện thoại từ xa để thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Trước nguy cơ này, các cơ quan chức năng khuyến cáo mọi người không sử dụng sạc dự phòng hoặc thiết bị điện tử có nguồn gốc không rõ ràng, đồng thời cảnh giác với các thiết bị lạ có thể kết nối với điện thoại nhằm tránh nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu hoặc tài sản.

Theo Global Times﻿