Bí ẩn về những "đứa trẻ da xanh": Lời giải nào cho hiện tượng kỳ quái bậc nhất trong lịch sử?

Vào thế kỷ 12, tại ngôi làng Woolpit thuộc vùng Suffolk, nước Anh, một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra và được ghi chép lại bởi hai sử gia uy tín thời bấy giờ là William xứ Newburgh và Ralph xứ Coggeshall. Câu chuyện về "Những đứa trẻ xanh xứ Woolpit" từ đó trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử, nằm giữa ranh giới của những câu chuyện dân gian và các hiện tượng y khoa chưa được giải đáp.

Cuộc đổ bộ của những sinh vật lạ

Sự việc xảy ra vào một mùa gặt, khi những người nông dân địa phương phát hiện hai đứa trẻ - một trai, một gái - đang đứng ngơ ngác gần một hố bẫy sói. Điều khiến mọi người kinh hãi là toàn bộ làn da của chúng đều có màu xanh lục kỳ quái. Chúng mặc những bộ quần áo làm từ chất liệu lạ lẫm và nói một ngôn ngữ mà không ai có thể hiểu được.

Hai đứa trẻ được đưa về nhà của một hiệp sĩ địa phương là Richard de Calne. Ban đầu, chúng từ chối mọi loại thức ăn và liên tục khóc lóc. Phải mất một thời gian dài, khi người dân mang đến những cây đậu ván còn nguyên vỏ, chúng mới bắt đầu ăn một cách ngon lành. Đứa trẻ trai, vốn yếu ớt ngay từ khi được tìm thấy, đã qua đời không lâu sau đó. Tuy nhiên, đứa trẻ gái dần thích nghi với cuộc sống mới, bắt đầu ăn các loại thực phẩm thông thường và làn da xanh lục cũng dần biến mất, trở lại màu da bình thường.

Thế giới dưới lòng đất và vùng đất St. Martin

Sau khi học được tiếng Anh, cô gái đã kể lại một câu chuyện khiến người nghe không khỏi sững sờ. Cô khẳng định mình và em trai đến từ một nơi gọi là "Vùng đất của Thánh Martin". Ở đó, mặt trời không bao giờ chiếu sáng trực tiếp, mọi thứ luôn chìm trong một thứ ánh sáng lờ mờ như hoàng hôn và tất cả cư dân đều có làn da màu xanh lục.

Theo lời kể, trong khi đang chăn gia súc cho cha, cả hai nghe thấy tiếng chuông vang dội từ một hang động. Vì tò mò, chúng đã đi theo tiếng chuông và lạc vào một đường hầm dài. Khi bước ra khỏi hang, chúng bị choáng ngợp bởi ánh sáng mặt trời gay gắt của vùng Woolpit và không thể tìm đường quay trở lại. Cô gái sau đó đã trưởng thành, lấy tên là Agnes và kết hôn với một người đàn ông tại King's Lynn.

Những lời giải mã dưới góc độ khoa học và lịch sử

Suốt nhiều thế kỷ, các nhà nghiên cứu đã cố gắng đưa ra những giả thuyết thực tế để giải thích hiện tượng này, gạt bỏ những yếu tố siêu nhiên như người ngoài hành tinh hay sinh vật dưới lòng đất.

Giả thuyết nhiễm độc chì hoặc thiếu máu (Chlorosis)

Nhiều chuyên gia y tế cho rằng hai đứa trẻ có thể bị mắc hội chứng Chlorosis, hay còn gọi là "bệnh xanh". Đây là một tình trạng thiếu máu do thiếu sắt nghiêm trọng, khiến làn da có sắc thái xanh lục. Việc cô gái mất đi màu da xanh sau khi thay đổi chế độ ăn uống tại nhà hiệp sĩ de Calne càng củng cố giả thuyết này.

Sự nhầm lẫn về nguồn gốc

Một giả thuyết lịch sử phổ biến khác cho rằng hai đứa trẻ là con của những người nhập cư Flemish (vùng Flanders, Bỉ ngày nay). Vào thế kỷ 12, nhiều người Flemish đã bị đàn áp và sát hại tại Anh. Có thể cha mẹ của chúng đã bị giết trong một cuộc tấn công, khiến hai đứa trẻ phải lẩn trốn trong rừng hoặc các mỏ khai thác bỏ hoang dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng nặng và biến đổi màu da. Ngôn ngữ lạ mà dân làng không hiểu thực chất có thể là một phương ngữ của tiếng Flemish.

Dù thực hư thế nào, câu chuyện về những đứa trẻ xanh xứ Woolpit vẫn là một mảnh ghép thú vị trong lịch sử nước Anh. Nó vừa là một hồ sơ y khoa cổ xưa, vừa là minh chứng cho cách mà con người thời trung cổ đối diện và giải thích những điều khác biệt trong xã hội.

Nguồn: All That's Interesting