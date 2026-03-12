Lở đất ở Ethiopia, ít nhất 30 người thiệt mạng

(Ảnh: Addis Standard)

Theo thông báo của chính quyền khu vực Gamo, miền Nam Ethiopia, các vụ sạt lở xảy ra sau những trận mưa lớn kéo dài gây lũ lụt tại nhiều địa phương ở 3 huyện trong khu vực. Giới chức cho biết bùn đất và nước lũ đã làm tắc nghẽn nhiều tuyến giao thông, gây gián đoạn việc đi lại, khiến công tác cứu hộ tại các khu vực bị ảnh hưởng gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo địa phương đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời khẳng định chính quyền địa phương sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho những người bị ảnh hưởng.

"Vì đang là mùa mưa và những tai nạn như thế này có thể tiếp diễn, tôi kêu gọi cộng đồng dân cư sống ở những khu vực dễ xảy ra thiên tai hãy tăng cường các biện pháp phòng ngừa cần thiết" - giới chức địa phương cảnh báo người dân.

Ethiopia hiện đang trong mùa mưa, bắt đầu từ tháng 2 và dự kiến kéo dài đến tháng 3, khiến một số khu vực miền núi thường xảy ra lũ lụt và sạt lở đất.

Thảm họa mới nhất này xảy ra sau hàng loạt vụ sạt lở đất chết người ở miền Nam Ethiopia liên quan đến mưa lớn. Vào tháng 8/2024, sạt lở đất ở huyện Kawo Koyisha thuộc vùng Wolayita đã khiến 11 người thiệt mạng và 5 người khác mất tích. Đầu năm 2024, các vụ sạt lở đất liên tiếp tại huyện Geze Gofa thuộc vùng Gofa đã khiến ít nhất 257 người thiệt mạng sau nhiều ngày mưa lớn.