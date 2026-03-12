Sa thải 16.000 nhân viên, gã khổng lồ thương mại điện tử gặp sự cố nghiêm trọng vì AI

Financial Times mới đây đưa tin, gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon được cho là đã tổ chức “cuộc họp bắt buộc” nhằm phân tích sâu nhiều sự cố ngừng hoạt động, trong đó bao gồm cả sự cố do sử dụng AI gây ra. Theo tờ báo này, Amazon đã xảy ra các sự cố trong vài tháng qua với phạm vi ảnh hưởng rộng, liên quan đến các thay đổi được hỗ trợ lập trình bởi AI thế hệ mới.

Thông tin từ trang theo dõi sự cố Downdetector, trang web và ứng dụng mua sắm của Amazon đã gặp sự cố đối với hơn 22.000 người dùng từ đầu tháng này. Khách hàng không thể thanh toán, xem giá hàng hóa hoặc truy cập thông tin tài khoản của họ. Vào thời điểm đó, Amazon cho biết nguyên nhân sự cố là do việc triển khai mã phần mềm.

Báo cáo về cuộc họp đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia công nghệ, bao gồm cả tỷ phú Elon Musk và chuyên gia tư vấn an ninh mạng và nghiên cứu viên cao cấp tại King's College London Lukasz Olejnik. Chúng làm dấy lên lo ngại khi triển khai AI một cách quá nhanh chóng.

Theo Olejnik, tuy các tính năng như trợ lý AI Q của Amazon có thể tăng tốc quá trình lập trình, tạo ra nhiều mã hơn trong thời gian ngắn, nhưng rủi ro làm gián đoạn hệ thống khi mã đó được viết, kiểm tra và triển khai, khiến các nền tảng dễ gặp sự cố hơn.

Thế nhưng, phát ngôn viên của Amazon lại nói rằng cuộc họp đó là cuộc họp thường kỳ hàng tuần, với một nhóm đội ngũ lãnh đạo công nghệ để xem xét hiệu suất hoạt động. Công ty xác nhận Amazon Web Services (AWS) không liên quan đến các vấn đề này, đồng thời phủ nhận sự cố liên quan đến mã được viết bằng AI.

Cuối năm 2025, Amazon bắt đầu quá trình sa thải hàng nghìn nhân viên, với lý do muốn nâng cao hiệu quả và thống nhất văn hóa công ty. Quá trình sa thải tiếp tục diễn ra trong năm nay, với việc công ty giảm thêm 16.000 nhân viên vào tháng 1/2026. Trong khi đó, công ty tiếp tục đầu tư mạnh vào AI, dự kiến 200 tỷ USD cho vốn đầu tư vào năm 2026, tăng từ 131 tỷ USD vào năm 2025.

Về phần mình, Olejnik cảnh báo rằng việc chuyển đổi quá nhanh từ lập trình lấy con người làm trung tâm sang các hệ thống do AI vận hành có thể dẫn đến việc bỏ sót các bước kiểm tra an toàn, gây ra thời gian ngừng hoạt động kéo dài hoặc mất dữ liệu, dẫn đến việc "phá sản" doanh nghiệp do triển khai AI thiếu trách nhiệm.

Khi được hỏi, ông cho biết ông đồng quan điểm với Elon Musk về mức độ quan tâm cần thiết đối với việc triển khai AI trong lĩnh vực công nghệ, khi vị tỷ phú này trước đây từng nói rằng AI sẽ hoàn toàn thay thế việc lập trình vào cuối năm 2026.

“Tôi đồng ý với ông ấy. AI mang lại rất nhiều cơ hội, nhưng cần có một điểm cân bằng giữa việc trở nên lỗi thời do không sử dụng AI và việc phá hủy các doanh nghiệp do triển khai thiếu cân nhắc”, Olejnik nói.

Theo: Fortune