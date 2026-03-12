Ngày 11/3, dẫn lời một người bạn thân của nữ streamer cho biết cô làm việc với cường độ cao trong nhiều năm, thường xuyên chỉ ngủ 4 đến 5 tiếng mỗi ngày và từng bị đau đầu kéo dài nhưng không đi kiểm tra sức khỏe.

Đột ngột đau đầu khi đang livestream bán hàng

Theo thông tin từ người bạn thân là streamer Hua Mei, hai người quen nhau gần 10 năm và đều thuộc thế hệ streamer đời đầu trên nền tảng Kuaishou.

Ngày 9/3, như thường lệ, Hua Mei mở livestream của bạn để xem. Khi đó, Wang Zha Jie vẫn đang tương tác với người xem một cách bình thường. “Tôi vào xem thì cô ấy vẫn ngồi livestream rất ổn định, trò chuyện với fan như mọi ngày. Không ai nghĩ rằng chưa đầy nửa tiếng sau mọi chuyện lại xảy ra”, Hua Mei kể.

Video phát lại cho thấy khoảng 8h30 sáng 9/3, Wang Zha Jie đang livestream thử đồ và giới thiệu quần áo. Sau khoảng 36 phút, cô bắt đầu có biểu hiện đau đầu và khó chịu ở cổ. Gương mặt nữ streamer tỏ rõ vẻ đau đớn, nhiều lần ra hiệu cho nhân viên hỗ trợ.

Những hình ảnh trong buổi livestream cuối cùng của nữ streamer

Cô nói cơ thể mềm nhũn, không thể chống đỡ được và yêu cầu người xung quanh gọi 120. Wang Zha Jie thậm chí nói rằng mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào trước khi hình ảnh livestream bị ngắt.

Sau khi Wang Zha Jie phát bệnh, chồng cô là Duo Duo lập tức chạy tới cửa hàng nơi vợ đang livestream. Theo lời Hua Mei, từ lúc chồng cô rời nhà tới nơi và xe cấp cứu tới chỉ mất khoảng 13 phút.

Trên đường đến bệnh viện, nữ streamer chỉ nói hai câu: “Tôi muốn nôn”, sau khi nôn xong cô tiếp tục nói: “Chồng ơi, em sắp hôn mê rồi”. Ngay sau đó, cô rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Kết quả chụp CT não cho thấy não bị xuất huyết nghiêm trọng. Bác sĩ cho biết ngay cả khi cứu được, khả năng cao bệnh nhân cũng rơi vào trạng thái sống thực vật. Cuối cùng, Wang Zha Jie đã qua đời vào sáng 9/3 sau khi cấp cứu không thành công.

Nhiều năm chỉ ngủ 4 đến 5 tiếng mỗi ngày

Theo Hua Mei, Wang Zha Jie là một streamer bán hàng đa ngành, nhưng tập trung chủ yếu vào thời trang. Tất cả sản phẩm từ quần áo, đồ ăn đến đồ dùng đều do cô tự mình lựa chọn, kiểm tra và trải nghiệm trước khi giới thiệu cho khách.

Tài khoản phụ của cô có tên “Huasheng Laile”, sử dụng ảnh đại diện là bức ảnh gia đình ba người. Cô từng giải thích đặt tên “Huasheng” vì cho rằng đậu phộng tượng trưng cho sức khỏe và sự trường thọ.

Bạn bè cho biết công việc bán quần áo qua livestream có cường độ rất cao. Người bán phải tự tìm nguồn hàng, thử mẫu, lên sóng, thay đồ liên tục, xử lý đơn và hậu mãi.

“Cô ấy gần như tự làm tất cả mọi việc. Từ chọn mẫu, thử đồ, livestream cho tới xử lý đơn hàng. Công việc này vất vả hơn nhiều so với bán đồ ăn hay đồ gia dụng”, Hua Mei nói.

Trong nhiều năm, Wang Zha Jie thường xuyên bị đau đầu, nhưng luôn cho rằng mình còn trẻ và sức khỏe tốt nên không chú ý.

Ngay trước Tết Nguyên đán 2026, khi về quê, cô từng nói với người thân rằng mình bị đau đầu. Gia đình khuyên đi kiểm tra sức khỏe nhưng cô cho rằng đó chỉ là vấn đề nhỏ nên bỏ qua. “Cô ấy là người rất mạnh mẽ. Dù đau lưng hay đau đầu, khi livestream cũng không bao giờ than thở. Lúc nào cũng cố gắng giữ trạng thái tốt nhất trước người xem”, Hua Mei chia sẻ.

Được biết, Wang Zha Jie kết hôn và có một con nhỏ hơn 4 tuổi. Cô còn có một người em trai song sinh khác giới, hai chị em rất thân thiết. Theo bạn bè, sau khi nghe tin chị gái qua đời, em trai của cô suy sụp hoàn toàn.

Hua Mei cho biết Wang Zha Jie là người làm ăn rất thật thà và chăm chỉ. Khi bán quần áo, cô thường để mức chênh lệch giá rất thấp, vì muốn khách hàng mua được sản phẩm tốt với giá hợp lý.

Trong nhóm người hâm mộ trên WeChat của cô có khoảng 400 đến 500 thành viên, hầu hết đều là những khách hàng lâu năm.

Nguồn: Jimu News