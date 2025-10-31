Nữ streamer nổi tiếng lĩnh 3 năm tù vì quảng bá cờ bạc online

Theo Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ cao (CCIB), Earn Earn bị phát hiện đăng tải nhiều video và thông điệp có nội dung khiêu gợi, kèm lời kêu gọi người xem tham gia các nền tảng cờ bạc trực tuyến không được cấp phép.

Tòa án quận Don Mueang (Bangkok) đã tuyên phạt cô 6 năm tù giam nhưng giảm xuống còn 3 năm sau khi Earn Earn thành khẩn nhận tội. Cảnh sát nhận định đây là mức án hiếm khi nghiêm khắc đến vậy đối với các vụ vi phạm tương tự.

Giới chức Thái Lan cảnh báo, mọi hành vi quảng cáo hoặc kêu gọi người khác tham gia đánh bạc trực tuyến đều là tội phạm nghiêm trọng, và các nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm nếu vi phạm.

Nguồn: Matichon