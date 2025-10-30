Gần 500 công dân Ấn Độ mắc kẹt ở Thái Lan sau khi trốn khỏi trung tâm lừa đảo ở Myanmar

Những lao động được giải cứu khỏi khu phức hợp KK Park ở Myanmar tại bờ sông Moei thuộc Thái Lan, ngày 24/10/2025 (Ảnh: AFP)

Nhóm người này - đã trốn khỏi một trung tâm tội phạm mạng tại Myanmar - hiện bị nhà chức trách Thái Lan tạm giữ gần biên giới, sau khi vượt sông Moei để thoát khỏi cuộc truy quét của quân đội Myanmar.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal xác nhận New Delhi "đã nắm rõ tình hình" và đang tích cực phối hợp với phía Thái Lan để đưa công dân về nước. "Phái bộ của chúng tôi tại Bangkok đang làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng Thái Lan để xác minh danh tính và hoàn tất thủ tục pháp lý trước khi họ được hồi hương", ông Jaiswal cho biết trong tuyên bố ngày 29/10.

Thủ tướng Thái Lan cũng cho biết Đại sứ Ấn Độ tại Bangkok sẽ gặp Cục trưởng Cục Di trú Thái Lan để đẩy nhanh quy trình xác minh pháp lý cho gần 500 người này. Dự kiến chuyến bay đặc biệt do Ấn Độ điều động sẽ khởi hành trong vài ngày tới.

"Họ không muốn gây thêm gánh nặng cho chúng ta. Chiếc máy bay sẽ hạ cánh trực tiếp tại thành phố biên giới Mae Sot", ông Anutin nói với hãng tin Reuters.

Một trung tâm lừa đảo trực tuyến tại biên giới Myanmar giáp Thái Lan (Ảnh: AFP)

Theo giới chức Thái Lan, có khoảng 700 người bị lừa sang làm việc tại khu phức hợp KK Park ở miền Bắc Myanmar - trong đó hàng trăm người mang quốc tịch Ấn Độ - đã bỏ trốn sau cuộc đột kích quy mô lớn của quân đội Myanmar vào tuần trước. Nhiều người bị tạm giữ ngay sau khi vượt biên sang Thái Lan và hiện đang được chính quyền địa phương chăm sóc.

Khu phức hợp KK Park, nằm gần thị trấn Myawaddy sát biên giới Thái Lan, từ lâu đã bị Liên hợp quốc và các tổ chức nhân quyền cáo buộc là "ổ tội phạm mạng" xuyên quốc gia.

Chiến dịch truy quét được cho là một phần trong nỗ lực của chính quyền quân sự Myanmar nhằm đáp lại sức ép quốc tế về tình trạng buôn người và lừa đảo qua mạng. Theo thông tin từ chính quyền tỉnh Tak (Thái Lan), hơn 1.500 người thuộc 28 quốc tịch khác nhau đã chạy sang lãnh thổ Thái Lan kể từ khi chiến dịch bắt đầu.