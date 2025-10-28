Myanmar bắt giữ hơn 10.000 người trong chiến dịch trấn áp trung tâm lừa đảo

Bộ Thông tin Campuchia cho biết tính đến ngày 27/10, có 10.119 người bị giam giữ thông qua chiến dịch truy quét phối hợp với Trung Quốc và Thái Lan. Trong đó, có khoảng 9.340 người đã hồi hương và các thủ tục đang được tiến hành để đưa số người còn lại trở về.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang gây sức ép buộc chính quyền quân sự Myanmar triệt phá mạng lưới lừa đảo hàng tỷ USD. Hồi tháng 9, Mỹ áp lệnh trừng phạt một số công ty ở Shwe Kokko - khu vực bị Washington xem là trung tâm lừa đảo lớn do nhóm vũ trang sắc tộc kiểm soát.

Nhóm người làm việc tại trung tâm lừa đảo và các nạn nhân ở Shwe Kokko, thị trấn Myawaddy, Myanmar. (Ảnh: Getty)

Phát ngôn viên chính quyền quân sự, Thiếu tướng Zaw Min Tun đổ lỗi cho Liên minh Quốc gia Karen (KNU), một lực lượng vũ trang đang chiến đấu chống lại quân đội tạo điều kiện cho mạng lưới lừa đảo hoạt động tại KK Park, gần biên giới Thái Lan - Myanmar.

Ông Zaw Min Tun cũng cáo buộc lãnh đạo KNU trục lợi từ việc cho thuê đất và đảm bảo an ninh cho trung tâm lừa đảo trực tuyến này.

Tuy nhiên, ông Saw Taw Nee, người đứng đầu bộ phận đối ngoại của KNU phủ nhận mọi cáo buộc của chính quyền quân sự.

"Họ làm điều đó trong nhiều năm vì lợi ích của họ, nhưng khi cộng đồng quốc tế gây áp lực, họ lại cố gắng tìm thủ phạm và đổ lỗi cho chúng tôi", ông Saw Taw Nee nói.

Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) thông tin mạng lưới tội phạm ở những nơi như Myanmar, Lào và Campuchia vận hành "các trung tâm lừa đảo và gian lận trên mạng với quy mô công nghiệp, được điều hành bởi nhiều tổ chức tội phạm xuyên quốc gia tinh vi và mạng lưới liên kết giữa những kẻ rửa tiền, buôn người, môi giới dữ liệu và nhiều đối tượng chuyên nghiệp khác trong lĩnh vực tội phạm mạng".

Tuần trước, quân đội Myanmar cũng thực hiện cuộc đột kích vào KK Park , thúc đẩy cảnh sát Thái Lan phải tăng cường nỗ lực sàng lọc hơn 1.000 người nước ngoài chạy trốn khỏi các khu phức hợp lừa đảo và sòng bạc bất hợp pháp tại thị trấn Myawaddy của Myanmar.