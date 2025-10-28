Bé gái 13 tuổi mất tích 7 ngày, được tìm thấy trốn chơi điện thoại ở nhà hoang

Vụ mất tích xảy ra mới đây tại thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Theo truyền thông địa phương, chiều 18/10, cô bé 13 tuổi họ Phó rời nhà đi và không trở về. Cha mẹ đã tìm kiếm cô bé khắp các con phố và trường học gần đó nhưng không có kết quả. Lo lắng cho con gái, họ gọi cảnh sát cầu cứu.

Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức triển khai tìm kiếm, thậm chí còn cử các đội cứu hộ lùng sục khắp núi rừng và vùng đất hoang trong nhiều ngày, xem lại phim giám sát từ các trạm xe buýt nhưng không có kết quả.

Đến ngày thứ bảy, một người họ hàng đề nghị đến nhà bà ngoại để kiểm tra và phát hiện bé gái đang trốn trong ngôi nhà cũ của bà. Ngôi nhà đã bị bỏ hoang nhiều năm và chất đầy đồ đạc lộn xộn. Cô bé họ Phó trốn trong góc, chơi game trên điện thoại suốt ngày và lẻn ra ngoài tìm đồ ăn khi đói.

Bản thân bà ngoại cũng nghĩ rằng cháu gái mình thực sự mất tích nên đã đi tìm cháu suốt những ngày qua.

(Ảnh minh họa: China.com)

Giáo viên cho biết, nữ sinh họ Phó thường xuyên ngủ gật ở trường do thức khuya chơi game . Sau khi bị nhà trường nhắc nhở, phụ huynh tịch thu điện thoại để tránh ảnh hưởng đến việc học. Không ngờ cô bé do không hài lòng với hình phạt nên đã bỏ nhà đi, mang điện thoại và sạc dự phòng đến trốn ở nhà cũ của bà.

Hiện cô bé đã trở lại trường. Người mẹ cài đặt một ứng dụng quản lý điện thoại cho con gái, còn người cha tuyên bố sẽ áp dụng cách giao tiếp nhẹ nhàng hơn với con. Giáo viên chủ nhiệm hứa sẽ chú ý hơn đến thành tích học tập và thói quen hàng ngày của nữ sinh này để tránh tình trạng em ngủ gật trong lớp.