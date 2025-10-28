Kinh hoàng: Máy bay lao xuống rừng rậm, không ai sống sót

Theo giới chức địa phương, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay do hãng Mombasa Air Safari vận hành đều đã thiệt mạng. Chiếc máy bay loại Cessna Caravan nhỏ được cho là đã rơi tại khu vực đồi núi và rừng rậm thuộc huyện Kwale, vùng ven biển Kenya - chỉ vài phút sau khi cất cánh.

Trong thông báo chính thức, Cơ quan Hàng không Dân dụng Kenya (KCAA) xác nhận:

“Chúng tôi xin xác nhận rằng chiếc máy bay mang số hiệu 5Y-CCA, khởi hành từ Diani đi Kichwa Tembo, đã gặp nạn vào lúc 05h30Z. Trên khoang có 11 người. Các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân và đánh giá thiệt hại.”

Ảnh: Reuters

Theo Aviation Safety Network, chiếc Cessna 208B Grand Caravan mang số hiệu chuyến bay RRV203 của Mombasa Air Safari đã bị phá hủy hoàn toàn. Tổ chức này cho biết:

“Toàn bộ 11 người trên máy bay đã thiệt mạng, chiếc máy bay bị cháy rụi sau khi rơi gần Kwale.”

Mombasa Air Safari cho hay, chiếc máy bay đang chở 8 du khách người Hungary, 2 người Đức và 1 thành viên phi hành đoàn người Kenya từ thị trấn ven biển Diani tới Kichwa Tembo, một khu nghỉ dưỡng nằm trong khu vực vườn quốc gia Maasai Mara nổi tiếng.

Ảnh: Reuters

Những người chứng kiến kể lại họ nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó nhìn thấy khói bốc lên từ khu vực rừng nơi chiếc máy bay rơi. Hình ảnh hiện trường cho thấy một hố sâu đầy khói cùng các mảnh vỡ cháy đen.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện vẫn đang được điều tra, song các quan chức hàng không bước đầu cho rằng tầm nhìn kém và điều kiện thời tiết xấu có thể là yếu tố góp phần gây ra thảm kịch.

Đại diện hãng hàng không cho biết: "Trọng tâm hiện tại của chúng tôi là hỗ trợ tối đa cho gia đình các nạn nhân. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất.”

Vụ việc đau lòng này xảy ra chỉ vài tháng sau một tai nạn hàng không tương tự ở Kenya. Hồi tháng 8, một chiếc máy bay hạng nhẹ thuộc tổ chức y tế phi chính phủ Amref cũng đã rơi ở ngoại ô thủ đô Nairobi, khiến 6 người thiệt mạng và 2 người bị thương.