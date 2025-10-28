Singapore bắt giữ 24 đối tượng giả mạo quan chức lừa đảo hàng triệu USD

Các nghi phạm bị cáo buộc giả danh cơ quan quản lý tài chính để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân (Ảnh: Singapore Police Force)

Trong số các nạn nhân, có 1 người bị chiếm đoạt hơn 1,1 triệu USD chỉ trong vòng 1 tuần. Ngoài 24 nghi phạm đã bị bắt giữ, cảnh sát Singapore còn đang điều tra thêm 9 người khác - từ 16 đến 70 tuổi - bị cáo buộc sử dụng các chiêu trò lừa đảo tương tự.

Theo thông tin công bố ngày 26/10, một vụ việc nghiêm trọng bị phát hiện sau khi cảnh sát nhận được báo cáo về hành vi mạo danh quan chức Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) hôm 22/10. Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy, ngày 14/10, nạn nhân nhận được cuộc gọi từ một kẻ giả danh nhân viên nhà mạng M1, cáo buộc ông có hợp đồng di động chưa tất toán. Sau khi "giúp" hủy hợp đồng, kẻ lừa đảo tiếp tục dẫn dụ nạn nhân liên hệ với những người tự xưng là cán bộ MAS để "điều tra rò rỉ thông tin cá nhân".

Những kẻ mạo danh sau đó tuyên bố rằng tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị phong tỏa và yêu cầu ông bảo vệ tài sản bằng cách chuyển tiền, vàng và tiền điện tử đến các tài khoản do chúng chỉ định. Trong suốt 8 ngày, nạn nhân đã chuyển hơn 600.000 USD thông qua hơn 60 mã QR YouTrip và 26.500 USD qua PayNow, cùng với việc mua 350.000 USD vàng miếng và 124.900 USD tiền điện tử.

Ngân hàng OCBC đã 2 lần phát hiện dấu hiệu đáng ngờ và liên hệ xác minh, song nạn nhân - theo chỉ dẫn của nhóm lừa đảo - khẳng định các giao dịch là "cho đầu tư và quà tặng". Đến ngày 22/10, một giao dịch PayNow thứ hai trị giá 26.500 USD bị chặn lại nhờ cảnh báo của OCBC và Trung tâm Chống Lừa đảo, giúp ngăn chặn thiệt hại tiếp theo.

Cảnh sát cho biết phần lớn số tiền trong các ví YouTrip đã bị rút tại ATM ở nước ngoài hoặc dùng cho các giao dịch trực tuyến trong cùng ngày. Trong số người bị bắt, 23 người bị cáo buộc cho thuê hoặc bán tài khoản thanh toán cho các băng nhóm tội phạm, còn một người bị bắt vì tiếp tay môi giới việc mua bán tài khoản.

Giới chức Singapore cảnh báo người dân không nên tin tưởng bất kỳ cá nhân nào tự xưng là quan chức MAS hay đại diện cơ quan nhà nước qua điện thoại, đồng thời khuyến nghị xác minh thông tin qua các kênh chính thức trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào.