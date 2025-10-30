Có gì trong bữa tiệc Hàn Quốc thết đãi ông Trump và các lãnh đạo APEC?

Bữa tiệc do Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì diễn ra từ 18h30 đến 20h ngày 29/10 (giờ địa phương) tại khách sạn Hilton Gyeongju với sự tham dự của lãnh đạo đến từ 8 quốc gia, bao gồm Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

Theo thông tin từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, đây là bữa tiệc nhiều món được chuẩn bị cầu kỳ, làm nổi bật những nguyên liệu hảo hạng của ẩm thực Hàn Quốc.

Ảnh: NYTIMES

Ảnh: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc

Thực đơn bao gồm há cảo nhân nấm cục truffle và gà đen Yeongwol - loại gà đặc sản nổi tiếng của tỉnh Gangwon. Đây là giống gà bản địa của Hàn Quốc với đặc trưng toàn thân màu đen, từ lông, da, thịt cho tới xương.

Những món nổi bật khác trong thực đơn gồm thăn bò Hanwoo từ Gyeongju nổi tiếng với độ mềm và vân mỡ tinh tế, nấm thông cùng cá bơn từ Guryongpo dùng kèm trứng cá muối (caviar) được nuôi trong vùng nước tinh khiết của núi Jirisan.

Về đồ uống, các nhà lãnh đạo được phục vụ rượu vang Cabernet Sauvignon và Chardonnay đến từ Trump Winery - thương hiệu do ông Eric Trump, con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, điều hành.

Ông Trump trước đó đã dự tiệc trưa trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Hàn, cũng ở Bắc Gyeongsang. Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, bữa tiệc mang phong cách ẩm thực kết hợp Hàn - Mỹ được chế biến từ các nguyên liệu tuyển chọn khắp đất nước, phù hợp với khẩu vị của ông Trump. Thực đơn được thiết kế nhằm thể hiện và tôn vinh mối quan hệ bền chặt giữa Seoul và Washington trong tương lai.

Ảnh: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc

Phần khai vị là sự kết hợp tinh tế giữa hải sản Hàn Quốc: Tôm từ Sinan, sò điệp từ Goheung và bào ngư từ Wando ăn kèm sốt Thousand Island - loại nước sốt nổi tiếng của bang New York, quê hương của ông Trump.

Món chính là sự hòa quyện giữa hương vị Hàn và Mỹ, bao gồm cơm mới thu hoạch từ Gyeongju, sườn bò Mỹ hầm mềm và nhiều món ăn kèm như hạt dẻ từ Gongju, củ cải và cà rốt từ Pyeongchang, nấm từ Cheonan.

Phần tráng miệng gồm bánh brownie phủ vàng và món tráng miệng từ quýt, được bày trên đĩa có khắc chữ “PEACE!” – biểu tượng cho hy vọng về một tình hữu nghị bền vững và thịnh vượng giữa hai quốc gia dưới thời Tổng thống Lee và Tổng thống Trump.

Nguồn: The Korean Times, The Straits Times