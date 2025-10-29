Vào ngày 29/10, RM (BTS) cùng Chủ tịch HYBE Labels Bang Shi Hyuk đã cùng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh CEO Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025, được tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Gyeongju ở tỉnh Gyeongsangbuk. Sau đó, trưởng nhóm BTS đã thành ca sĩ Kpop đầu tiên đứng trên sân khấu và có bài phát biểu bày tỏ quan điểm của mình tại sự kiện quan trọng này.

Trong bài phát biểu, RM đã thể hiện tầm nhìn về nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Anh so sánh bản chất của Kpop đa dạng như món cơm trộn bibimbap, kết hợp và hài hòa nhiều loại âm nhạc và cảm xúc khác nhau, đồng thời nhấn mạnh sức mạnh của sự hòa nhập và sáng tạo trong văn hóa. Bài phát biểu của RM nhanh chóng chạm đến trái tim công chúng, gây bão khắp các trang mạng xã hội.

Hình ảnh RM phát biểu tại APEC khiến ARMY tự hào mãi không thôi

Nguyên văn bài phát biểu của RM:

"Xin chào tất cả quý vị. Tôi là RM, trưởng nhóm của BTS.

Hôm nay, tôi rất vinh dự khi được có mặt tại đây, giữa các nhân vật chủ chốt của APEC, ngay tại Hàn Quốc - nơi tôi sinh ra và lớn lên. Là người làm sáng tạo, tôi cảm nhận sâu sắc niềm tự hào và háo hức, đặc biệt khi 'ngành công nghiệp văn hoá' lần đầu tiên được đưa vào chương trình nghị sự trọng tâm của APEC năm nay.

Tôi không biết quý vị đã quen thuộc với văn hoá Hàn Quốc hay ngành công nghiệp Kpop đến mức nào, nhưng tôi tin rằng tất cả chúng ta đều đồng ý về giá trị to lớn và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của văn hoá. Như quý vị đã biết, tôi là một nghệ sĩ, không phải doanh nhân, nên hôm nay tôi sẽ không nói bằng những con số hay thống kê, mà bằng góc nhìn của người sáng tạo. Từ góc nhìn ấy, tôi muốn chia sẻ về cách Kpop đã vượt qua ranh giới, chạm đến trái tim con người, và trở thành cầu nối cảm xúc giữa các nền văn hoá. Tôi cũng mong các nhà lãnh đạo toàn cầu sẽ tiếp tục quan tâm và hợp tác để cùng xây dựng một hệ sinh thái văn hoá sáng tạo trong tương lai.

Tôi thật sự may mắn. Tôi được gặp 6 thành viên BTS, gặp nhà sản xuất “Hitman” Bang - người luôn dành cho tôi sự ủng hộ bền bỉ để tôi có thể toàn tâm theo đuổi âm nhạc. Và hơn hết, tôi được gặp ARMY - cộng đồng toàn cầu luôn đón nhận âm nhạc của chúng tôi không chỉ như một hình thức giải trí, mà như 1 'ngôn ngữ của cuộc sống'.

À, xin đừng hiểu lầm nhé. Dù tôi vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự dài 18 tháng, ARMY vẫn là tên chính thức của cộng đồng người hâm mộ BTS. Chính tình yêu và sự ủng hộ vô điều kiện của họ đã mở ra vô số cánh cửa cho tôi. Nhờ có họ, tôi đã được phát biểu tại những sân khấu danh giá như Billboard Music Awards, Grammy Awards, Liên Hợp Quốc, Nhà Trắng… và hôm nay là tại APEC.

Chỉ hơn 10 năm trước, khi BTS mới bước chân ra thị trường quốc tế, tôi chưa từng dám mơ đến điều này. Quý vị đã bao giờ nghe 1 bài hát bằng ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ của mình, hoặc thấy nó phát trên tivi, radio trong nhà chưa? Tôi từng cảm nhận rất rõ sự khó khăn khi nghe nhạc Hàn Quốc tại các quốc gia nói tiếng Anh, và những rào cản văn hoá khi ấy thật sự lớn lao. Khi đó, âm nhạc của BTS bị xếp vào nhóm 'văn hoá phi Anh ngữ'. Việc đưa nhạc Hàn Quốc lên các nền tảng quốc tế giống như phép thử xem liệu âm nhạc của chúng tôi có thể tồn tại trên sân khấu toàn cầu hay không. Những rào cản cho các công ty quảng bá nhạc Hàn Quốc khi ấy thật sự cao và khó vượt qua.

Nhưng chúng tôi không ngồi yên chờ đợi. Để tự tạo cơ hội, chúng tôi từng hát và nhảy trên đường phố, phát tờ rơi mời mọi người đến xem buổi biểu diễn miễn phí. Nhưng còn 1 thử thách lớn hơn, khi chúng tôi giới thiệu mình là 'nghệ sĩ Hàn Quốc', người ta lại hỏi rằng 'Bạn đến từ Triều Tiên hay Hàn Quốc?' hay 'Hàn Quốc ở đâu vậy?'. Chúng tôi nhận ra rằng trước khi giới thiệu âm nhạc của mình, chúng tôi phải giải thích về chính đất nước Hàn Quốc.

Và hôm nay, tôi có thể tự hào nói rằng chúng tôi đã vượt qua rào cản ấy. Lực lượng giúp chúng tôi làm được điều đó chính là ARMY. Họ đã dùng âm nhạc của BTS làm cầu nối vượt qua biên giới, ngôn ngữ và văn hoá. Lấy cảm hứng từ thông điệp trong âm nhạc của chúng tôi, họ quyên góp, tổ chức chiến dịch xã hội, và truyền cảm hứng cho thế giới. Từ những người từng được xem là 'người ủng hộ văn hoá thiểu số châu Á', ARMY đã trở thành 1 cộng đồng toàn cầu, mang đến sức sống mới cho thị trường văn hoá thế giới. Ngay cả bây giờ, sức mạnh của họ - sức mạnh của 'sự bao dung không biên giới' và 'tình đoàn kết mạnh mẽ' - vẫn là nguồn cảm hứng lớn lao với tôi.

Và tôi vẫn luôn tự hỏi: trong vô vàn nội dung văn hoá toàn cầu, vì sao Kpop lại có thể tạo ra một cộng đồng gắn kết và đầy sức ảnh hưởng đến thế? Tôi tin rằng điều đó nằm ở nguyên lý hội tụ độc đáo của Kpop. Tôi thường cho rằng Kpop như bibimbap - món cơm trộn truyền thống của Hàn Quốc. Bibimbap là sự kết hợp giữa cơm, rau, thịt và gia vị, tất cả hòa quyện tạo nên 1 tổng thể hài hoà. Kpop cũng như vậy: nó dung nạp hip-hop, R&B, EDM - những yếu tố âm nhạc phương Tây - mà không hề phủ nhận, đồng thời hòa trộn với thẩm mỹ, cảm xúc và tinh thần Hàn Quốc để tạo nên giá trị mới.

Kpop không chỉ là 1 thể loại âm nhạc, nó còn là tổng thể 360 độ bao gồm âm nhạc, vũ đạo, phong cách hình ảnh, MV, câu chuyện và cả mạng xã hội. Thành công của Kpop không đến từ việc tôn vinh 1 nền văn hoá nào, mà từ khả năng vừa bảo tồn bản sắc Hàn Quốc, vừa tôn trọng và đón nhận sự đa dạng toàn cầu. Khi ranh giới văn hoá tan biến, khi những tiếng nói khác biệt hòa quyện thì năng lượng sáng tạo sẽ bùng nổ.

Đó chính là sức hấp dẫn cốt lõi tạo nên tinh thần đoàn kết không biên giới của ARMY - và cũng là lý do khiến Kpop được yêu mến trên khắp thế giới. Văn hoá giống như dòng chảy, luôn vượt qua mọi giới hạn. Và đôi khi như Kpop, nó hòa hợp để tạo ra giá trị mới. Tôi hy vọng dòng chảy sáng tạo ấy sẽ tiếp tục lan toả khắp toàn cầu. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương chính là nơi hội tụ đa dạng văn hoá năng động nhất. Sự phát triển mạnh mẽ của Kpop chứng minh rằng: đa dạng văn hoá và sáng tạo là tiềm năng lớn nhất của con người - vượt qua ranh giới quốc gia, không bị giới hạn bởi tăng trưởng.

Thưa các nhà lãnh đạo APEC, âm nhạc yêu thích của quý vị là gì? Tác phẩm nghệ thuật nào đã khiến quý vị xúc động? Bộ phim nào đã thay đổi cuộc đời quý vị? Chúng ta đều yêu nghệ thuật, bởi nghệ thuật kết nối con người qua cảm xúc và sự đồng điệu. Với tư cách là 1 nghệ sĩ của thời đại này, tôi mong các nhà lãnh đạo APEC hãy tiếp tục hỗ trợ, đầu tư và tạo cơ hội cho thế hệ sáng tạo tương lai. Văn hoá và nghệ thuật là động lực mạnh mẽ nhất, là con đường nhanh nhất để truyền tải giá trị về sự đa dạng và bao dung. Chính sách và tầm nhìn của quý vị sẽ là tấm toan cảm hứng, là sân chơi để các nhà sáng tạo trên toàn cầu thỏa sức phát huy tài năng. Khi họ được tự do sáng tạo, họ sẽ tạo ra những giá trị vượt qua biên giới, xoá nhoà khác biệt, mở đường cho sự thấu hiểu và đoàn kết - hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Với tư cách là một nghệ sĩ, tôi cam kết sẽ đón nhận những cơ hội ấy, góp phần lan toả các giá trị của dũng khí, hy vọng và bao dung thông qua âm nhạc. Tôi cũng mong các nhà lãnh đạo APEC sẽ tiếp tục là những người ủng hộ kiên định, để các nhà sáng tạo có thể tự do toả sáng và chạm đến trái tim của thế giới. Xin chân thành cảm ơn vì đã lắng nghe".

1 số hình ảnh khác của RM tại Hội nghị thượng đỉnh CEO APEC 2025