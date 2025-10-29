Han So Hee ê chề

Han So Hee vừa tổ chức buổi họp fan ở Seoul (Hàn Quốc) trong khuôn khổ chuỗi sự kiện fan meeting toàn cầu của nữ diễn viên. Tới chiều 28/10, tờ Tenasia đưa tin, buổi họp fan mới đây của mỹ nhân họ Han còn rất nhiều ghế trống, thậm chí tầng 2 khán phòng nơi tổ chức sự kiện gần như trống trơn không có ai ngồi. Và ngay cả ở tầng 1 cũng còn nhiều ghế trống ở phía sau, không thể lấp đầy bởi khán giả. Chính những điều này đã khiến sự kiện gặp gỡ người hâm mộ của Han So Hee không được trọn vẹn.

Thông tin sự kiện họp fan ở Seoul của Han So Hee còn nhiều ghế trống khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng, bởi lẽ ban tổ chức trước đó tuyên bố buổi fan meeting này đã tẩu tán sạch vé. Từ đây, 1 bộ phận khán giả đặt ra nghi vấn phía mỹ nhân họ Han đã “phông bạt”, thổi phồng khả năng bán vé trước thềm sự kiện chính thức. Còn nhớ buổi họp fan ở Seoul của Han So Hee ban đầu đối mặt với tình trạng bán vé chậm chạp, nhưng tại thời điểm 6 ngày trước sự kiện, phía ban tổ chức cho biết số vé chỉ còn lại chưa tới 80.

Tầng 2 khán phòng nơi tổ chức sự kiện của Han So Hee “trống huơ trống hoác”, thậm chí tầng 1 cũng còn khá nhiều ghế trống

Xuất hiện xinh đẹp trong buổi họp fan mới đây, nữ diễn viên chia sẻ: “Tình yêu mà các bạn chính là lý do lớn nhất để tôi tiếp tục diễn xuất và tiến về phía trước. Tôi luôn muốn nói lời cảm ơn với mọi người. Nhờ có các bạn, tôi đã có thêm những kỷ niệm quý giá trong ngày hôm nay. Tôi sẽ trở lại với màn trình diễn xuất sắc hơn trong tương lai”

Nhưng đáng tiếc, sự kiện gặp gỡ người hâm mộ của Han So Hee ở Seoul mới đây được đánh giá là không trọn vẹn do còn quá nhiều ghế trống

Không chỉ sự kiện họp fan ở Seoul, 1 loạt buổi fan meeting của Han So Hee ở nước ngoài cũng gặp phải tình trạng ảm đạm trong khâu bán vé, tới mức phải hủy show. Ban đầu ekip nữ diễn viên dự kiến tổ chức chuỗi sự kiện gặp mặt người hâm mộ với quy mô lớn, nhưng lịch trình thực tế của cô đã phải thu hẹp đáng kể sau khi loạt buổi họp fan ở Frankfurt, Berlin, London, Paris và New York phải hủy do ế vé.

Danh tiếng và hình ảnh của Han So Hee được cho là đã giảm sút đáng kể sau ồn ào tình ái liên quan tới Hyeri và Ryu Jun Yeol hồi năm 2024. Còn nhớ Han So Hee xác nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol hồi giữa tháng 3 năm ngoái. Cuộc tình này đã kéo nữ diễn viên họ Han vào vòng xoáy thị phi. Nguyên nhân đến từ việc Han So Hee được cho là tiểu tam chen chân vào mối quan hệ giữa Ryu Jun Yeol - Hyeri.

Giữa tâm bão ồn ào, Han So Hee - Hyeri còn có động thái “cà khịa” đối phương. Trong khi đó, tài tử họ Ryu giữ thái độ im lặng giữa lúc 2 mỹ nhân đấu đá trên mạng xã hội. Khi vướng nghi vấn làm tiểu tam, Han So Hee yêu cầu Ryu Jun Yeol công bố chính xác ngày nam diễn viên chia tay Hyeri với công chúng. Nhưng tài tử Reply 1988 không chịu đáp ứng yêu cầu từ phía minh tinh họ Han. Hành động lạnh nhạt, thờ ơ từ tài tử họ Ryu làm cho Han So Hee thất vọng tràn trề. Và đây được cho là 1 trong những nguyên nhân khiến Han So Hee - Ryu Jun Yeol sớm tan vỡ. Được biết, cặp đôi chính thức “đường ai nấy đi” chỉ sau khoảng 2 tuần công khai mối quan hệ với truyền thông. Ồn ào tình ái liên quan tới 3 ngôi sao cũng dần hạ nhiệt kể từ đây.

Hyeri mở màn “trận chiến” khi đăng ảnh khu nghỉ dưỡng cùng chú thích “Thú vị quá” nhằm "đá xoáy" việc tình cũ Ryu Jun Yeol đi du lịch cùng Han So Hee

Đáp lại, nữ diễn viên họ Han đăng story có câu “Tôi cũng thấy thú vị lắm” nhằm khịa lại Hyeri

Drama tình ái liên quan tới Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri làm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí

Nguồn: Kbizoom