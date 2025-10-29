Danh hài Bảo Khương sinh ra trong một gia đình nghèo tại TP.HCM. Theo lời Bảo Khương kể lại, gia đình ông từng rất nghèo, đời ông bà ngoại làm tá điền, đi cấy thuê. Mẹ anh phải cầm đèn đi mót lúa lúc 12 giờ đêm vì sợ bị nhà chủ mắng, được một lon gạo đem về ăn cả ngày.

Bảo Khương may mắn khi có người cậu là nghệ sĩ cải lương Thanh Tú, nổi tiếng từ thập niên 50. Vì thế từ nhỏ, Bảo Khương theo cậu làm chân kéo âm thanh trong đoàn cải lương. Nhờ đó, ông sớm được tiếp xúc với sân khấu.

Danh hài Bảo Khương

Vào khoảng đầu thập niên 80, Bảo Khương theo một đoàn cải lương đi diễn, một suất diễn chỉ được cát-xê khoảng 6000 đồng. Một đêm cũng được 4 suất, hát tới tận 4 giờ sáng. Nhưng vì không bằng lòng về cách làm việc với một người trong đoàn nên ông tự xin nghỉ về làm nghề đạp xích lô.

Được một thời gian, nghệ sĩ Bảo Khương lại quay về nghề hát, xin đi diễn ở những nơi có mức thù lao thấp nhất rồi gây dựng sự nghiệp trở lại. Thời gian đầu quay lại nghề, Bảo Khương gặp nhiều khó khăn, phải đi xin đồng nghiệp giúp đỡ đi diễn với đồng lương bèo bọt.

Khi chuyển sang hài kịch , tên tuổi của Bảo Khương được nhiều người biết đến hơn. Nhóm hài của ông được mời tham gia nhiều sân khấu, trong đó có Gala cười . Bộ ba Bảo Khương, Bảo Liêm và Bảo Chung cũng từng được yêu mến khi kết hợp với nhau trong nhiều tiết mục.

Tuy nhiên, Bảo Khương không may mắn được ánh hào quang sân khấu chiếu sáng nên sự nghiệp không thể vụt lên như những đồng nghiệp cùng thời.

Bảo Khương từng tham gia nhiều sân khấu hài kịch

Sau nhiều năm miệt mài với nghề, ở tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ vẫn vất vả mưu sinh. Trong chương trình Người kể chuyện đời, danh hài tiết lộ hiện anh không còn được mời đi diễn. Để kiếm tiền, anh thuê mặt bằng để mở một quán cà phê cóc, mỗi tháng lời được hơn 3 triệu.

“Từ năm 2012 đến giờ là tôi không còn show diễn. Hồi xưa, gần Tết, hát tiệc cũng phải 30 show nhưng nay không một show nào hết. Giờ tôi bán cà phê cóc, tháng lời hơn 3 triệu đồng", ông kể.

Nam danh hài tiết lộ vợ ông đã bỏ đi nước ngoài, nhiều năm không liên lạc được. Chính nghệ sĩ cũng không hiểu lý do vợ ra đi "bặt vô âm tín" như vậy.

Bảo Khương mở quán cà phê mưu sinh

Nghệ sĩ Bảo Khương đang sống cùng cậu con trai ngoài 20 tuổi. Tuy cuộc sống còn khó khăn, nhưng nghệ sĩ Bảo Khương vẫn tạm hài lòng vì không mắc nợ ai.

“Tôi sợ nhất 2 chữ thiếu nợ. Thà ăn ít lại, đừng để người ta chửi. Mình là nghệ sĩ mà thiếu chừng 5,6 triệu rồi để người ta nói sao lì vậy thì danh dự để đâu? Thà là đói, sáng ăn cơm chiều ăn khoai cũng được nhưng không thiếu nợ”, ông từng nói.