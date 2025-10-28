Thông tin đang được cư dân mạng quan tâm nhất hiện nay chính là ca sĩ Vũ Hà bị cáo buộc cùng hơn 100 người tham gia đánh bạc tại khách sạn Pullman. Theo cáo buộc, ca sĩ Vũ Ngọc Hà vào ngày 15/4/2022 mở thẻ với tên "MR BARET", ID 101464. Ngày 18/5/2024, ca sĩ đã đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618,16 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD (4,8 triệu đồng).

Sau khi vụ xét xử diễn ra, những thông tin về Vũ Hà nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Năm 2013, ca sĩ lần đầu công khai mối quan hệ tình cảm với công chúng. Vợ của Vũ Hà là ca sĩ Huyền Vân, hơn anh 8 tuổi. Khi quyết định đến với nhau, cặp đôi bị gia đình phản đối.

Huyền Vân từng hoạt động trong đoàn ca nhạc Tiên Sa. Cả hai quen biết nhau khi cùng tham gia một chương trình âm nhạc được tổ chức tại Vũng Tàu. Khi ấy, Vũ Hà vẫn chỉ là một thợ cắt tóc còn Huyền Vân đã là giọng ca được nhiều người biết đến.

Vũ Hà và Huyền Vân đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới. Nam ca sĩ từng chia sẻ về hôn nhân: "Trước khi đi ngủ, tôi luôn luôn đắp mền cho vợ. Hôn vợ một cái, chúc vợ ngủ ngon. Tôi làm điều đó suốt mấy chục năm nay. Có thể đó là một thói quen bình thường thôi và cảm thấy như vậy là hạnh phúc, là vui". Khi ra khỏi nhà, nam ca sĩ giữ thói quen tình cảm, không bao giờ quên hôn bà xã.

Cặp đôi vẫn chưa có con dù đã chung sống hơn 3 thập kỷ. Cả hai quyết định nhận một người cháu bên nhà vợ làm con nuôi. Năm 2021, ở tuổi 52, nam ca sĩ báo tin vui được lên chức ông nội khi vợ chồng con trai nuôi có em bé. Nam ca sĩ từng tiết lộ bí quyết để giữ gìn hôn nhân là giao nộp tiền cát-xê cho bà xã.

"Ngay từ đầu, tôi làm được 10 đồng cũng đem về cho vợ 8 đồng, vợ vui lắm! Nên muốn nhà cửa vui vẻ, êm ấm, đàn ông hãy cứ đem cho vợ hết 8 phần. Đàn bà người ta tin tưởng mình nhất khi trong túi mình không có đồng nào hết. Tôi nhớ có lần trong túi tôi chỉ có vài ba trăm thôi, nhưng bị bể bánh xe, không đủ tiền sửa. Sau đó, vợ mới cấp cho tôi lên 1 triệu để dằn túi", anh cho hay.

Anh từng chia sẻ: "Tôi là người đơn giản theo kiểu bữa cơm chỉ cần một đĩa rau, một tô canh và một đĩa thức ăn mặn là xong. Từ lúc nghèo đến khi giàu, mâm cơm lúc nào cũng thế. Bà xã thương tôi cũng vì lẽ đó. Về chuyện con cái, chúng tôi gặp nhiều trắc trở. Lúc chúng tôi về ở với nhau, bà xã đã 34 tuổi.

Liên tiếp sẩy thai mấy lần, lần cuối cùng lại có thai ngoài tử cung. Hồi đó y học chưa tân tiến như bây giờ nên họ cắt một buồng trứng. Vợ chồng tôi khóc hết nước mắt. Khi bà xã hơn 40 tuổi, hai vợ chồng quyết định thụ tinh nhân tạo".

Vũ Hà là một trong những ca sĩ nổi tiếng của thập niên 2000, được khán giả biết đến qua các ca khúc như Mắt nai cha cha cha, Tiểu thư kiêu kỳ, Trái tim băng giá, Búp bê Chao Mi Ao, Mambo nồng say… Nam ca sĩ từng tiết lộ có thời điểm nhận cát-xê 5-6 cây vàng/ đêm. Lúc đó, giá vàng khoảng 5-6 triệu đồng/cây.

