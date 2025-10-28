Tình hình của ca sĩ Vũ Hà

Sáng 28/10, tại TAND TP.Hà Nội, phiên tòa xét xử 141 bị cáo liên quan vụ án đánh bạc tại câu lạc bộ King Club (khách sạn Pullman) được diễn ra. Trong số này, sự xuất hiện của ca sĩ Vũ Hà thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo cáo trạng, ca sĩ Vũ Hà vào ngày 15/4/2022 mở thẻ với tên "MR BARET", ID 101464. Ngày 18/5/2024, đã đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618,16 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD (tương đương gần 4,8 triệu đồng).

Vũ Hà đeo kính và khẩu trang đen xuất hiện tại Toà án nhân dân Hà Nội (Ảnh: Người Lao Động)

Thông tin Vũ Hà bị xét xử vì tội đánh bạc khiến dư luận xôn xao. Cái tên Vũ Hà lúc này cũng được cư dân mạng tìm kiếm. Trước đó vài ngày, Vũ Hà vẫn hoạt động bình thường trên Facebook cá nhân. Hôm 24/10, nam ca sĩ chia sẻ bài đăng quảng bá ca khúc kèm dòng trạng thái: "Ai biểu yêu rồi sợ!". Dưới phần bình luận, Vũ Hà còn tương tác vui vẻ.

Trước đó, Hà cũng từng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường từ các buổi tụ họp cùng bạn bè, hậu trường show diễn đến những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống. Tuy nhiên từ đầu tháng 2 đến nay, nam ca sĩ không đăng hình ảnh riêng. Thay vào đó, chỉ chia sẻ lại các bài viết, đăng tải các dòng trạng thái dí dỏm.

Cập nhật gần nhất trên trang cá nhân của ca sĩ Vũ Hà

Từ đầu tháng 2 đến nay, Vũ Hà không đăng hình ảnh riêng, nhưng vẫn hoạt động mạng xã hội bình thường

Vũ Hà sinh năm 1971, là nam ca sĩ nổi danh từ những năm 1990, được nhiều khán giả yêu mến với những bản nhạc hit như Tiểu thư con gái nhà ai, Mambo nồng say, Mắt nai cha cha cha… Chất giọng mới lạ cùng phong cách âm nhạc vui nhộn, Vũ Hà từng được đông đảo khán giả mến mộ, đặc biệt là những khán giả miền Tây.

"Ngày xưa đi hát tỉnh mà chạy 3 show là kinh khủng lắm, hát đến show thứ 3 là đã 12h, 1h đêm rồi. Tôi chạy toàn ở những nơi như Năm Căn, Cà Mau, phóng bobo bay bay trên những con rạch. Mỗi tháng 28 ngày như vậy, tôi không nghỉ, tiền nhiều lắm, đem đi mua vàng hết! Tôi đi show mỗi tuần là được một chuỗi vàng, rồi phải có 1 cái vali để vàng rồi cuối tháng mang về cho vợ", Vũ Hà chia sẻ về thời kỳ hoàng kim của mình.

Vũ Hà kết hôn với vợ là ca sĩ hơn 8 tuổi. Vợ chồng Vũ Hà đã có 30 năm hôn nhân. Cả hai không có con, nhận một cháu trong gia đình làm con nuôi. Những năm gần đây, Vũ Hà hoạt động nghệ thuật nhưng không quá sôi nổi. Nam ca sĩ tham gia các gameshow, đi hát ở các sự kiện lớn lẫn nhỏ và thường cập nhật những hoạt động vui vẻ, hài hước trên mạng xã hội. Việc là bị cáo trong vụ án đánh bạc tại khách sạn Pullman là cú sốc lớn trong sự nghiệp của Vũ Hà sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật.