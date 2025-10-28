"Kim Soo Hyun là nạn nhân của 1 vụ lừa đảo quốc gia vô tiền khoáng hậu"

Kim Soo Hyun đã phải dừng hoạt động nghệ thuật từ tháng 3 năm nay sau khi vướng cáo buộc qua lại với nữ diễn viên Kim Sae Ron khi cô còn vị thành niên. Tài tử hạng S đã kiện gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero ra tòa với cáo buộc phỉ báng, bôi nhọ danh dự. Đến nay, vụ kiện này vẫn "giậm chân tại chỗ", chưa có kết quả điều tra chính thức. Do vướng lùm xùm đời tư nghiêm trọng lại dính cáo buộc hành vi vi phạm pháp luật, Kim Soo Hyun bị tẩy chay diện rộng và phải lui về ở ẩn. Thế nhưng, kể từ tháng 9, Kim Soo Hyun cùng luật sư đại diện đã liên tục "khuấy đảo" dư luận với những màn đáp trả, phủ nhận mọi cáo buộc tiêu cực của gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero nhắm đến anh.

Đến ngày 27/10, phía Kim Soo Hyun tiếp tục có động thái gây chú ý. Thông qua luật sư đại diện, Kim Soo Hyun 1 lần nữa phủ nhận anh có mối quan hệ không phù hợp với Kim Sae Ron từ năm nữ diễn viên 15 tuổi. Nam diễn viên cho rằng các chứng cứ gồm tin nhắn, hình ảnh buộc tội anh đều được Viện Garo Sero và gia đình Kim Sae Ron âm mưu làm giả để thao túng dư luận, hướng mọi chỉ trích và nghi ngờ vào anh. "Viện Garo Sero và gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron đã có hành vi ngụy tạo chứng cứ. Đến cuối cùng sự thật sẽ phơi bày và họ sẽ chẳng thể trốn trách việc chịu trách nhiệm pháp lý, bị pháp luật trừng phạt. Đây là 1 vụ lừa đảo quốc gia vô tiền khoáng hậu, chưa từng có tiền lệ mà gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero tạo ra. Và Kim Soo Hyun là nạn nhân của những kẻ ngụy tạo chứng cứ để bôi nhọ, hạ bệ người vô tội này", luật sư đại diện của nam diễn viên cho biết.

Phía Kim Soo Hyun tố cáo gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero đã ngụy tạo chứng cứ để thao túng tất cả mọi người

Màn khóc kể nói trên của phía Kim Soo Hyun gây bàn tán trong dư luận. Cư dân mạng cho biết họ chán nản với sự dai dẳng, kể lể không bằng không chứng của tài tử Queens Of Tears. Theo netizen, nếu muốn chứng minh bản thân trong sạch Kim Soo Hyun chỉ có thể chờ kết quả vụ kiện giữa anh với gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero. Ngày nào cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên chưa được làm rõ, Kim Soo Hyun chắc chắn không thể quay lại showbiz. Thậm chí đến nay cũng không ai nắm chắc nam diễn viên này có giành được phần thắng trong cuộc chiến pháp lý với Viện Garo Sero và gia đình Kim Soo Hyun hay không. Cho dù có thắng kiện, hình ảnh của tài tử hạng S này trong mắt công chúng cũng đã trở nên xấu đi. Không còn là ngôi sao có đời tư trong sạch, vụ lùm xùm vừa qua chắc chắn sẽ đeo bám Kim Soo Hyun đến hết sự nghiệp.

Kim Soo Hyun không chỉ sụp đổ hình ảnh mà sụp đổ tài chính sau khi dính drama đời tư ầm ĩ. Tính đến hiện tại, tổng số tiền bồi thường nam diễn viên được yêu cầu trả cho các nhãn hàng là 7,3 tỷ won (gần 138 tỷ đồng). Chưa kể, anh còn phải đền bù tổn thất cho các dự án phim ảnh. Trong đó, mức phạt của Disney+ dành cho anh có thể lên đến 18 tỷ won đến tối đa 180 tỷ won (từ 341 tỷ đồng đến 3.400 tỷ đồng). Đầu tháng 7, Kim Soo Hyun được cho là đã phải bán đi 1 căn hộ trị giá 6,1 triệu USD (161 tỷ đồng) vì "cháy túi", cần tiền xoay xở trả tiền đền bù cho nhãn hàng và đóng phí kiện tụng liên quan đến bê bối với Kim Sae Ron.

Không chỉ vậy, công ty Gold Medalist còn bị cáo buộc gian lận tài chính và Kim Soo Hyun có vai trò mờ ám trong hoạt động kinh doanh. Nếu các cáo buộc là thật, tài tử này có thể đối mặt với việc bị điều tra thuế, truy cứu trách nhiệm pháp lý nếu bị phát hiện che giấu thu nhập hoặc sử dụng hình ảnh để thao túng thị trường đầu tư.

Kim Soo Hyun phải dừng hoạt động nghệ thuật hơn nửa năm qua sau khi vướng ồn ào đời tư

Hiện tại, không ai biết Kim Soo Hyun đang ở đâu để "tránh bão" dư luận. Kể từ buổi họp báo đẫm nước mắt cuối tháng 3, nam diễn viên sinh năm 1988 hoàn toàn biến mất trước công chúng. Có thông tin cho rằng Kim Soo Hyun đang ở Hàn Quốc, nhưng cũng có tin đồn khác cho biết anh đã lặng lẽ ra nước ngoài sống và đang trong trạng thái tạm ngừng hoạt động nghệ thuật vô thời hạn. Tháng 11 tới đây, phiên điều trần vụ kiện hãng mỹ phẩm A yêu cầu Kim Soo Hyun bồi thường thiệt hại 500 triệu won (9,1 tỷ đồng) sẽ diễn ra. Chưa rõ, Kim Soo Hyun trực tiếp ra tòa hay cử luật sư đại diện đi thay mình.

Sắp tới, nam diễn viên sẽ đối mặt với phiên xét xử đòi bồi thường thiệt hại từ nhãn hàng

Nguồn: KB