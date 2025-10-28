Trong làng giải trí, không ít ngôi sao đình đám phải bối rối vì suốt ngày bị đồn đãi tình cảm rạn nứt, hôn nhân đổ vỡ (như cặp đôi Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như chẳng hạn). Thế nhưng chắc chẳng mấy ai như "Hoàng tử nhạc buồn" Trương Vũ, dính tin đồn "ăn nem ăn chả" tới hơn 100 lần dù luôn thủy chung, son sắt một lòng với vợ.

Mới đây, nam ca sĩ đã phải đăng đàn lên tiếng, chỉ trích những người tung tin thất thiệt: "Vừa lên mạng đã thấy người ta đồn vợ chồng tôi đã chia tay vô số lần. Chưa kể còn vô duyên vô cớ tuyên truyền rằng tôi cứ mỗi lần ngoại tình là lại sáng tác một bài hát, tổng cộng là 150 bài hát có liên quan đến việc 'ăn vụng'…Trước không nói đến việc vì sao lại có những tin đồn vô lý như vậy, điều tôi bức xúc nhất là có người thực sự tin vào điều này. Tôi còn sống sờ sờ ở đây mà người ta đã dám tung tin như vậy, sau này khi tôi chết thì còn phải chịu oan ức đến mức nào nữa?".

Nam ca sĩ Trương Vũ bị đồn phản bội vợ 150 lần.

Trương Vũ (tên thật là Trương Bác Tường) là nghệ sĩ đa đài đa nghệ của showbiz Hoa ngữ, gặt hái nhiều thành công trong các lĩnh vực như âm nhạc, phim ảnh và cả show truyền hình. Đặc biệt, Trương Vũ là cái tên tiêu biểu cho làng nhạc Hoa ngữ một thời, được giới truyền thông đặt cho những danh hiệu như "Thiên vương tự sáng tác châu Á", "Hoàng tử của những bản tình ca buồn".

Về đời tư, Trương Vũ quen biết với nhà thơ trữ tình Thập Nhất Lang (tên thật là Tiêu Tuệ Văn) từ năm 12 tuổi và bắt đầu hẹn hò năm 17 tuổi, sau đó tới 1997 thì về chung một nhà. Cặp đôi có với nhau 2 người con và là những người cộng sự ăn ý với nhau trong lĩnh vực âm nhạc, cùng "song kiếm hợp bích" cho ra mắt nhiều ca khúc kinh điển.

Trương Vũ thời trẻ.

Năm 2018, Trương Vũ đột ngột đình công vô thời hạn và gần như biến mất trước công chúng. Cách đây không lâu, một cư dân mạng đã đăng tải hình ảnh của nam ca sĩ U60 này với mái tóc bạc trắng, thân hình gầy gò, khiến người hâm mộ lo lắng không thôi. Tuy nhiên, người quản lý của Trương Vũ cho biết, những năm gần đây, tình trạng của nam ca sĩ vẫn tốt đẹp, có tham gia một số hoạt động công ích và còn gia nhập câu lạc bộ golf cùng các đồng nghiệp showbiz khác. Chẳng qua, Trương Vũ hiện tại không còn nhuộm đen tóc và chưa có kế hoạch tái xuất showbiz.

Hiện tại, nam ca sĩ nhìn già nua, tóc bạc trắng ở tuổi 58.

Bản thân nam ca sĩ cũng chia sẻ rằng, hồi tháng 2, vợ chồng ông bị cảm cúm và bệnh tình lặp đi lặp lại nhiều lần, sau hơn 4 tháng mới tạm ngừng việc ho khan. Đồng thời, trong thời gian này, Trương Vũ cũng được vợ dạy cho cách làm việc nhà, từ việc sử dụng máy giặt phơi quần áo đến nấu ăn.

Cặp đôi Cbiz còn bàn đến việc nếu có một người "đi" trước thì người còn lại phải sống thế nào, chẳng hạn như đổi một căn nhà khác nhỏ hơn, đi tìm vài nhà hàng chất lượng, rủ bạn bè cùng đi ăn thay vì tự nấu cơm, thuê người dọn dẹp nhà cửa…Thậm chí, Trương Vũ và vợ còn dặn dò nhau rằng: "Trừ khi tìm được người đối xử với mình tốt như tôi, nếu không thì đừng tái hôn".

Có thể thấy được tình cảm của cặp đôi "song sát" giới âm nhạc Hoa ngữ vẫn vô cùng bền chặt, thắm thiết. Thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, họ lại bị đồn đã chia tay 8 lần và nam ca sĩ họ Trương thì dính án oan "ăn vụng" những 150 lần.

Vợ chồng Trương Vũ đã mặn nồng bên nhau 28 năm.

Nguồn: QQ