Đầu tháng 3/2025, diễn viên Hoàng Triều Dương - con trai của NSND Hoàng Dũng đã tổ chức đám cưới tại một khách sạn ở Hà Nội. Trước khi chính thức về chung một nhà, anh và bà xã đã đồng hành bên nhau 9 năm. Ngày vui của cặp đôi có sự tham gia của họ hàng 2 bên gia đình và dàn diễn viên nổi tiếng như Thùy Anh, Trọng Lân, Trương Hoàng, Mạnh Thắng…

Trên trang cá nhân, nam diễn viên sinh năm 1999 mới đây thông báo tin vui gia đình có thêm thành viên mới sau 7 tháng kết hôn. Hoàng Triều Dương vui mừng viết: "Chúc mừng em bé của bố mẹ đến với gia đình". Phía dưới phần bình luận, đông đảo dàn sao Việt đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi.

Hoàng Triều Dương hạnh phúc thông báo tin vui lên chức bố

Nhiều bạn bè, sao Việt đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới cặp đôi này

Sau 7 tháng kết hôn, cặp đôi chuẩn bị chào đón thêm thành viên mới

Hoàng Triều Dương sinh năm 1999, là con trai thứ hai của NSND Hoàng Dũng. Anh từng theo nghiệp diễn của cha và tham gia một số bộ phim truyền hình được chú ý như Phố trong làng, Con đường phía trước, Cuộc chiến không giới tuyến và Đi giữa trời rực rỡ…

Chia sẻ về việc nối nghiệp cha, Hoàng Triều Dương trải lòng: "Là con bố Dũng, tôi thực sự không cảm thấy có chút áp lực nào cả. Thay vào đó, tôi luôn tự hào và có cả sự tự tin để thể hiện được bản thân hơn. Tôi nghĩ đó cũng là một lợi thế hơn so với nhiều người khác. Nhưng hơn cả, tôi luôn phấn đấu hết sức để được khán giả đón nhận".

Anh từng tham gia các bộ phim như Phố trong làng, Con đường phía trước, Cuộc chiến không cân sức, Cuộc chiến không giới tuyến...

Cả hai đã có 9 năm bên nhau trước khi về chung một nhà

NSND Hoàng Dũng là một trong những nghệ sĩ gạo cội của sân khấu và truyền hình Việt Nam. Ông ghi dấu ấn qua hàng loạt vở diễn nổi tiếng tại Nhà hát Kịch Hà Nội như Tôi và chúng ta, Hà Nội đêm trở gió, Ăn mày dĩ vãng hay Cát bụi…

Tháng 2/2021, NSND Hoàng Dũng qua đời tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương sau thời gian chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 65 tuổi. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương lớn trong lòng đồng nghiệp và khán giả yêu nghệ thuật.