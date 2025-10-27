Diễn viên Hương Giang và Đình Tú từng là cặp đôi đẹp được ủng hộ trong showbiz Việt. Tuy nhiên cặp đôi đã đường ai nấy đi sau 5 năm bên nhau vào tháng 5/2022. Hiện tại, Hương Giang và Đình Tú đều đã có hạnh phúc mới. Tuy nhiên có một số netizen kém duyên vẫn liên tục nhắc tới câu chuyện cũ, khiến người trong cuộc khó xử.

Trên mạng xã hội, diễn viên Hương Giang mới đây đã lên tiếng đáp trả khi bị nói lụy tình, bám riết lấy người yêu cũ Đình Tú. Không xù lông hay phản bác lại gay gắt, cô lại lựa chọn cách phản hồi vô cùng nhẹ nhàng văn minh. Hương Giang khẳng định không làm clip để thanh minh hay khơi gợi tới tên của ai đó.

Cô chia sẻ: "Giang từng nghĩ chữ là để chia sẻ, bây giờ mới hiểu chữ cũng là phép thử. Bởi vì mỗi người nghe và đọc câu chuyện lại bằng lăng kính khác nhau. Người mang bình yên thì sẽ thấy lòng nhẹ, còn kẻ mang tổn thương thì sẽ thấy chạm vào vết xước của mình.

Ngôn từ suy cho cùng cũng chỉ là chiếc gương, nó không phân định đúng hay sai mà chỉ phản chiếu điều đang có. Người ta nhìn vào đó, thấy điều mình muốn thấy chứ không phải thấy điều Giang nói. Và có lẽ đó là lý do Giang không phải giải thích đúng không. Giang đọc không phải để thanh minh hay khơi gợi ai đó. Mình chỉ đang ngồi giữa khoảng lặng của cuộc đời, chạm vào vài suy nghĩ, ghi lại bằng chữ, nói ra bằng lời".

Diễn viên Hương Giang lên tiếng khi bị nói lụy tình cũ

Cô và diễn viên Đình Tú từng có 5 năm hạnh phúc bên nhau trước khi rạn nứt

Sau khi chia tay với Hương Giang, Đình Tú nên duyên với diễn viên Ngọc Huyền. Cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11 tới. Cặp đôi từng vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2023, khi dân mạng liên tục soi ra loạt chi tiết trùng hợp và những khoảnh khắc tình cảm đặc biệt giữa hai người.

Tháng 6 vừa qua, cặp đôi vướng nghi vấn tổ chức đám cưới gấp vì có tin vui. Khi một netizen bày tỏ sự nghi ngờ: "Đoán là có baby", Ngọc Huyền đã lên tiếng phủ nhận: "Dạ không hề ạ".

Diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền công khai mối quan hệ hẹn hò vào tháng 6 vừa qua

Cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11 tới ở Hà Nội

Về phía Hương Giang, cô cũng đang hạnh phúc bên tình yêu mới. Diễn viên Hương Giang công khai bạn trai mới từ đầu năm 2024, thế nhưng các bài đăng của diễn viên 8X đều dùng các biểu tượng để che mặt của nửa kia. Cư dân mạng vẫn mong chờ nữ diễn viên 8x sớm công khai rõ diện mạo và danh tính của đối phương.

Hương Giang sinh con trai đầu năm 2025 và đặt biệt danh là Udon. Diễn viên sinh năm 1989 từng cho biết em bé xuất hiện như một món quà đúng lúc cô và bạn trai đang bàn chuyện xem ngày làm đám cưới.