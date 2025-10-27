Sáng 27/10, tờ Sports Chosun đưa tin, nam ca sĩ Hàn Quốc Ahn Young Jae đã qua đời vào hôm 21/10 do ngừng tim, và nguyên nhân sâu xa xuất phát từ tác dụng phụ của thuốc giảm đau. Anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 30. Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi của nam nghệ sĩ trẻ, đồng thời để lại nhiều bình luận bày tỏ hy vọng gia đình anh sẽ vượt qua được nỗi mất mát to lớn.

Còn nhớ cách đây hơn 2 năm, cố nghệ sĩ đã bị thiết bị sân khấu nặng hơn 400kg đè trúng lên người trong buổi diễn tập opera tại Trung tâm Văn hóa Sejong. Tại thời điểm đó, Ahn Young Jae đang rời khỏi phòng tập thì thiết bị sân khấu bằng sắt từ trên trần nhà rơi xuống đè lên vai nam ca sĩ. Vụ tai nạn khủng khiếp đã khiến Ahn Young Jae bị chấn thương cột sống và liệt nửa người, đồng thời để lại chấn thương tâm lý nặng nề cho nam nghệ sĩ trẻ.

Ahn Young Jae qua đời khi mới 30 tuổi. Sự ra đi của nam nghệ sĩ trẻ đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân và khán giả

Sau sự cố kinh hoàng, Ahn Young Jae gặp khó khăn trong việc đi lại và phải sống dựa vào xe lăn. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn gặp phải vấn đề về phát âm và hô hấp - những kỹ năng cần thiết đối với 1 ca sĩ. Chính vì lẽ đó, anh không thể tiếp tục hát bình thường được nữa.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, Ahn Young Jae là ca sĩ tự do nên không được bảo hiểm tai nạn lao động chi trả. Nam nghệ sĩ 9X phải tự chi trả hàng trăm triệu won (hàng tỷ đồng) tiền viện phí và tiến hành các vụ kiện dân sự đòi bồi thường thiệt hại trong suốt 2 năm qua.

Vụ tai nạn của nam ca sĩ Ahn Young Jae đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng an toàn sân khấu, để lộ ra những mặt yếu kém và thiếu sót trong công tác diễn tập ở các sự kiện.

Truyền thông Hàn đã công bố hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng mà Ahn Young Jae gặp phải

Ahn Young Jae phải sống dựa vào xe lăn trong suốt 2 năm qua kể từ sau khi gặp phải vụ tai nạn kinh hoàng hồi tháng 3/2023

Vụ tai nạn còn để lại chấn thương tâm lý nghiêm trọng cho nam ca sĩ 9X

Nguồn: Sports Chosun