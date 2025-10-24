Nữ diễn viên sinh năm 2002 đột ngột qua đời

Chiều 24/10, tờ People đưa tin, nữ diễn viên người Mỹ Isabelle Tate vừa đột ngột qua đời vì 1 dạng hiếm gặp của bệnh Charcot-Marie-Tooth (bệnh teo cơ mác). Cô trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 23 khi sự nghiệp đang trên đà phát triển thuận lợi.

Công ty quản lý chia sẻ về sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên trên Instagram với niềm tiếc thương vô hạn: “Isabelle Tate đã ra đi thanh thản vào ngày 19/10. Gia đình nữ diễn viên mong muốn được tôn trọng không gian riêng tư khi họ đang phải đối mặt với sự mất mát đột ngột”. Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên 10X.

Isabelle Tate qua đời đột ngột ở tuổi đời còn rất trẻ, khiến công chúng không khỏi bàng hoàng

Công ty quản lý của cố diễn viên cho biết thêm: “Cô ấy chỉ mới 23 tuổi. Chúng tôi biết Isabelle Tate từ khi cô ấy còn là 1 thiếu niên và gần đây nữ diễn viên đã chính thức tiến sâu vào sự nghiệp diễn xuất. Isabelle Tate đã nhận được vai diễn trong loạt phim đầu tiên mà cô ấy thử vai mang tên 9-1-1: Nashville. Nữ diễn viên thật sự đã trải qua 1 khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời”.

Bạn diễn Hunter McVey cũng không giấu nổi niềm đau xót khi hay tin Isabelle Tate đột ngột qua đời ở tuổi 23: “Tôi không hề biết về Isabelle trước khi quay phim (9-1-1: Nashville). Nhưng cô ấy chính là đồng nghiệp tốt nhất đã đồng hành cùng tôi trong thời gian đầu ở trên phim trường. Tôi từng rất sợ hãi, lo lắng về mọi thứ. Sau mỗi lần ghi hình trên trường quay, chúng tôi đều trao đổi vài lời với nhau, và cô ấy luôn động viên, cổ vũ tinh thần tôi. Tôi cảm thấy rất vui được trò chuyện với cô ấy sau mỗi cảnh quay. Từ cô ấy luôn tỏa ra năng lượng tích cực. Bạn có thể thấy cô ấy đã mang lại niềm vui, sự phấn khởi cho rất nhiều người xung quanh”.

Hunter McVey sốc nặng trước sự ra đi đột ngột của Isabelle Tate. Anh cũng vừa gửi lời chia buồn tới gia đình bạn diễn

Được biết, Isabelle Tate vừa tốt nghiệp từ trường Đại học Middle Tennessee State và đã giành được vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất ở loạt phim 9-1-1: Nashvillee trước khi qua đời.

Isabelle Tate mới chỉ đảm nhận 1 bộ phim ngay trước khi qua đời. Cô từng có tương lai đầy hứa hẹn, được kỳ vọng thành ngôi sao lớn trên bầu trời nghệ thuật

Nguồn: People