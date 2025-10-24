Yoona trùm kín mít từ Đà Nẵng về Hàn, “Chôn-ha” bị delay vì bão số 12

Sau những ngày nghỉ ngơi thư giãn ở Đà Nẵng, đoàn làm phim Ngự Trù Của Bạo Chúa đã ra sân bay để trở lại Hàn Quốc. Vào chiều ngày 24/10, "team qua đường" bắt gặp Yoona chuẩn bị khởi hành ở sân bay Đà Nẵng. Vì thời tiết trở nên se lạnh nên nữ thần SNSD đã diện váy dài cùng áo kín mít hơn hẳn hôm đến. Dù vậy, fan ruột vẫn dễ dàng nhận ra Yoona nhờ thân hình thanh mảnh nổi bật cùng khí chất khó lẫn.

"Chôn ha" Lee Chae Min thì ra sân bay từ chiều ngày 23/10 do có lịch trình fan meeting ở Hàn Quốc ngày 24/10. Tuy nhiên do ảnh hưởng của cơn bão số 12 Fengshen nên chuyến bay của anh bị delay đến 8 tiếng. Lee Chae Min đón nhận tình huống với tâm thái tích cực. Nam diễn viên đi dạo ở sân bay, vui vẻ chỉ vào biển quảng cáo của chị Yoona và hào hứng chụp ảnh với fan.

Yoona ra sân bay Đà Nẵng vào chiều ngày 24/10 để chuẩn bị trở lại Hàn Quốc (Clip: chinchin_)

Nữ thần nhan sắc sinh năm 1990 lên đồ kín bưng do thời tiết hơi se lạnh

Dù vậy, fan ruột vẫn dễ dàng nhận ra cô nhờ vóc dáng thanh mảnh nổi bật...

... và visual, khí chất khó lẫn

Lee Chae Min ra sân bay từ chiều ngày 23/10 nhưng bị delay do ảnh hưởng của bão. Anh cơi bỏ áo khoác ngoài, khoe cơ bắp ấn tượng cùng chiều cao 1m90 khủng (Ảnh: thaoslow)

Lee Chae Min vui vẻ khi nhận ra biển quảng cáo của Yoona, anh chỉ cho trợ lý và quản lý đi cùng (Ảnh: thaoslow)

"Chôn ha" đón nhận chuyện bị delay với thái độ tích cực. Anh thoải mái chụp ảnh cùng fan nhận ra mình ở sân bay (Ảnh: thisisvutamm)

Trước đó vào ngày 22/10, dàn sao Ngự Trù Của Bạo Chúa đã được bắt gặp dạo chơi, đi ăn uống ở Đà Nẵng. May mắn là thời tiết tương đối ổn định, không mưa dù Đà Nẵng đang chịu ảnh hưởng của cơn bão số 12 Fengsheng.

May mắn là trong ngày 22/10, thời tiết Đà Nẵng tương đối ổn định, không mưa, đủ để dàn diễn viên và nhân viên đoàn làm phim dạo chơi thăm quan. "Team qua đường" đã bắt gặp Yoona, Lee Chae Min Yoon Seo Ah... cùng đến dùng bữa trưa tại nhà hàng món Việt nổi tiếng, cũng như đi chơi quanh khu vực khách sạn. Vì trong kỳ nghỉ nên các ngôi sao đều diện đồ đơn giản thoải mái, không trang điểm làm tóc cầu kỳ, xuất hiện với trạng thái thư giãn và dễ chịu nhất. Họ trò chuyện rôm rả và đang tận hưởng khoảng thời gian thú vị tại "thành phố đáng sống" ở Việt Nam. Bên cạnh đó, clip Yoona nhảy ca khúc Gee làm nên tên tuổi của cô tại tiệc gala dinner cũng gây sốt mạng xã hội.

Yoona vui vẻ đi ăn, đi chơi cùng Lee Chae Min...

... và Yoon Seo Ah

Cô tái hiện ca khúc Gee trên sân khấu gala dinner, gây sốt mạng xã hội

Bộ phim Ngự Trù Của Bạo Chúa (Bon Appétit, Your Majesty) đã trở thành một hiện tượng lớn của màn ảnh Hàn Quốc trong năm 2025. Ngay từ khi lên sóng trên tvN, tác phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ nội dung độc đáo, kết hợp giữa yếu tố xuyên không, ẩm thực cung đình và chuyện tình lãng mạn giữa đầu bếp hiện đại và vị bạo chúa thời Joseon. Tỷ suất người xem tăng nhanh chóng — từ mức mở màn khoảng 4,8% đến khi tập cuối đạt trung bình 17,1%, có thời điểm chạm mốc 18%, giúp phim lọt top chương trình ăn khách nhất Hàn Quốc trong năm. Không chỉ vậy, phim còn gây tiếng vang quốc tế khi lọt Top 10 series không nói tiếng Anh trên Netflix trong nhiều tuần liên tiếp, chứng tỏ sức hút toàn cầu của làn sóng Hallyu.

Thành công của bộ phim còn đến từ dàn diễn viên chính Yoona và Lee Chae Min, những người đã chinh phục khán giả nhờ diễn xuất tự nhiên, tương tác ăn ý và ngoại hình nổi bật. Nếu Yoona khiến người xem say đắm với hình ảnh “mỹ nhân xuyên không” dịu dàng mà mạnh mẽ, thì Lee Chae Min gây ấn tượng bởi phong thái bạo chúa điển trai và cuốn hút. Cả hai không chỉ giúp phim lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội mà còn đưa tên tuổi của mình lên tầm cao mới.

Ngự Trù Của Bạo Chúa là hiện tượng truyền hình trong thời gian qua

Trước những thành tích ấn tượng đó, đoàn phim Ngự Trù Của Bạo Chúa đã được thưởng kỳ nghỉ tại Việt Nam. Đây được xem như món quà tri ân từ nhà sản xuất dành cho ekip Ngự Trù Của Bạo Chúa sau quá trình làm việc vất vả. Đây cũng là cơ hội để dàn sao Yoona, Lee Chae Min... tận hưởng thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu các dự án mới. Thông tin này khiến người hâm mộ Việt Nam vô cùng phấn khích, mong chờ được chào đón dàn sao đình đám như Yoona và Lee Chae Min tại đất nước mình.

Đoàn phim chọn “thành phố đáng sống nhất Việt Nam” Đà Nẵng làm điểm đến nghỉ dưỡng, nơi có bãi biển Mỹ Khê trong xanh, không khí nhiệt đới dễ chịu và dịch vụ cao cấp hàng đầu khu vực. Cả ekip sẽ lưu trú 4 ngày 3 đêm, từ ngày 21 - 24/10/2025.