Yoona (Ngự Trù Của Bạo Chúa) làm sống lại thanh xuân của cả 1 thế hệ trong tiệc mừng công ở Đà Nẵng

Dàn sao Ngự Trù Của Bạo Chúa đang tận hưởng kỳ nghỉ tại Đà Nẵng, Việt Nam. Tối qua, ekip đã tổ chức tiệc gala dinner, quy tụ cả dàn diễn viên đình đám và nhân viên hậu trường. Tâm điểm của toàn bộ khán phòng không ai khác chính là Yoona (SNSD). Nữ thần Kpop khiến toàn bộ ekip bùng nổ khi bất ngờ tái hiện lại màn vũ đạo huyền thoại Gee - bản hit làm nên tên tuổi của SNSD hơn 16 năm trước.

Chỉ với những giai điệu đầu tiên, cả khán phòng đã vỡ òa. Yoona dù chỉ biểu diễn ngẫu hứng trong một bữa tiệc thân mật, nhưng vẫn thể hiện trọn vẹn sự đáng yêu, năng lượng tươi sáng và những động tác vũ đạo quen thuộc đã làm nên tên tuổi của mình. Màn trình diễn đã tái khẳng định vị thế của Yoona không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là một "center quốc dân" với sức hút sân khấu khó ai sánh bằng. Dù đã hơn một thập kỷ kể từ ngày Gee ra mắt, nhưng mỗi khi giai điệu này vang lên và Yoona trình diễn, cô vẫn có thể làm bùng nổ mọi không gian.

Yoona khiến cả khán phòng vỡ òa khi nhảy Gee - bản hit làm nên tên tuổi của SNSD hơn 16 năm trước (Clip: yoona530support)

Ngay khi tiếng nhạc quen thuộc vang lên, cô được kéo lên sân khấu

Yoona bắt nhịp rất nhanh, vì mọi động tác của bản hit huyền thoại này đã nằm lòng trong cơ thể cô

Đã lâu không biểu diễn mà chỉ đóng phim, nhưng Yoona vẫn chứng minh đẳng cấp "center quốc dân" với khả năng nhảy điêu luyện, biểu cảm và làm chủ sân khấu đều rất tốt

Thanh xuân của cả 1 thế hệ khán giả như ùa về

Trước đó vào ngày 22/10, dàn sao Ngự Trù Của Bạo Chúa đã được bắt gặp dạo chơi, đi ăn uống ở Đà Nẵng. May mắn là thời tiết tương đối ổn định, không mưa dù Đà Nẵng đang chịu ảnh hưởng của cơn bão số 12 Fengsheng.

May mắn là trong ngày 22/10, thời tiết Đà Nẵng tương đối ổn định, không mưa, đủ để dàn diễn viên và nhân viên đoàn làm phim dạo chơi thăm quan. "Team qua đường" đã bắt gặp Yoona, Lee Chae Min Yoon Seo Ah... cùng đến dùng bữa trưa tại nhà hàng món Việt nổi tiếng, cũng như đi chơi quanh khu vực khách sạn. Vì trong kỳ nghỉ nên các ngôi sao đều diện đồ đơn giản thoải mái, không trang điểm làm tóc cầu kỳ, xuất hiện với trạng thái thư giãn và dễ chịu nhất. Họ trò chuyện rôm rả và đang tận hưởng khoảng thời gian thú vị tại "thành phố đáng sống" ở Việt Nam.

Yoona vui vẻ đi ăn, đi chơi cùng Lee Chae Min...

... và Yoon Seo Ah

Dàn sao xứ Hàn diện trang phục đơn giản, thoải mái

Bộ phim Ngự Trù Của Bạo Chúa (Bon Appétit, Your Majesty) đã trở thành một hiện tượng lớn của màn ảnh Hàn Quốc trong năm 2025. Ngay từ khi lên sóng trên tvN, tác phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ nội dung độc đáo, kết hợp giữa yếu tố xuyên không, ẩm thực cung đình và chuyện tình lãng mạn giữa đầu bếp hiện đại và vị bạo chúa thời Joseon. Tỷ suất người xem tăng nhanh chóng — từ mức mở màn khoảng 4,8% đến khi tập cuối đạt trung bình 17,1%, có thời điểm chạm mốc 18%, giúp phim lọt top chương trình ăn khách nhất Hàn Quốc trong năm. Không chỉ vậy, phim còn gây tiếng vang quốc tế khi lọt Top 10 series không nói tiếng Anh trên Netflix trong nhiều tuần liên tiếp, chứng tỏ sức hút toàn cầu của làn sóng Hallyu.

Thành công của bộ phim còn đến từ dàn diễn viên chính Yoona và Lee Chae Min, những người đã chinh phục khán giả nhờ diễn xuất tự nhiên, tương tác ăn ý và ngoại hình nổi bật. Nếu Yoona khiến người xem say đắm với hình ảnh “mỹ nhân xuyên không” dịu dàng mà mạnh mẽ, thì Lee Chae Min gây ấn tượng bởi phong thái bạo chúa điển trai và cuốn hút. Cả hai không chỉ giúp phim lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội mà còn đưa tên tuổi của mình lên tầm cao mới.

Ngự Trù Của Bạo Chúa là hiện tượng truyền hình trong thời gian qua

Trước những thành tích ấn tượng đó, đoàn phim Ngự Trù Của Bạo Chúa đã được thưởng kỳ nghỉ tại Việt Nam. Đây được xem như món quà tri ân từ nhà sản xuất dành cho ekip Ngự Trù Của Bạo Chúa sau quá trình làm việc vất vả. Đây cũng là cơ hội để dàn sao Yoona, Lee Chae Min... tận hưởng thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu các dự án mới. Thông tin này khiến người hâm mộ Việt Nam vô cùng phấn khích, mong chờ được chào đón dàn sao đình đám như Yoona và Lee Chae Min tại đất nước mình.

Đoàn phim chọn “thành phố đáng sống nhất Việt Nam” Đà Nẵng làm điểm đến nghỉ dưỡng, nơi có bãi biển Mỹ Khê trong xanh, không khí nhiệt đới dễ chịu và dịch vụ cao cấp hàng đầu khu vực. Cả ekip sẽ lưu trú 4 ngày 3 đêm, từ ngày 21 - 24/10/2025.

Dàn sao khởi hành từ sân bay Incheon chiều ngày 21/10

