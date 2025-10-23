Lương Bằng Quang bị bắt vì tội gì?

Tối 23/10, thông tin ca nhạc sĩ Lương Bằng Quang bị bắt tạm giam khiến dư luận dậy sóng. Công an TP.HCM cho biết, sau khi mở rộng điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do Võ Thị Ngọc Ngân thực hiện, cơ quan chức năng xác định Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỉ đồng cho Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ngụ phường Bến Thành) - một người quen biết ngoài xã hội - nhằm mục đích tránh bị xử lý.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội đưa hối lộ; Lê Sỹ Cường về tội môi giới hối lộ.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Lương Bằng Quang bị bắt giam vì tội "Đưa hối lộ"

Lương Bằng Quang sinh năm 1982, từng là nhạc sĩ – ca sĩ nổi tiếng trong thập niên 2000 với loạt ca khúc như Bay cùng tình yêu, Nỗi đau ngự trị, Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm... Sau thời gian hoạt động nghệ thuật, anh dần lui về hậu trường, ít xuất hiện trong các dự án âm nhạc.

Năm 2017, Lương Bằng Quang công khai hẹn hò Ngân 98. Chuyện tình chú cháu chênh lệch 16 tuổi của cả hai từng khiến dân mạng bàn tán trái chiều. Trước khi yêu Ngân 98, Lương Bằng Quang trải qua nhiều mối tình và được cho là ca sĩ đào hoa Vbiz. Sau khi công khai, Lương Bằng Quang và Ngân 98 nhiều lần chia tay rồi lại tái hợp, tạo nên một trong những mối quan hệ "drama" nhất showbiz Việt.