Vbiz có bộ 4 mỹ nhân sexy khó ai sánh bằng: Tóc Tiên - Chi Pu kèn cựa body từng milimet, 1 cái tên tái xuất chấn động!

Tháng 11 này, lễ hội âm nhạc WATERBOMB Ho Chi Minh City 2025 sẽ lần đầu tiên diễn ra tại Vạn Phúc City (TP.HCM), đánh dấu một trong những sự kiện giải trí quy mô nhất năm. Hàng loạt tên tuổi lớn của Kpop như Bi Rain, Hwasa, Jay Park, B.I hay Shownu x Hyungwon (MONSTA X) sẽ cùng góp mặt, biến sân khấu nhạc nước thành điểm hẹn âm nhạc và sự bùng nổ.

Không chỉ dừng ở dàn sao quốc tế, line-up Việt cũng hứa hẹn khiến không khí lễ hội thêm phần cuồng nhiệt. Bên cạnh các nam nghệ sĩ như HIEUTHUHAI, SOOBIN hay Quang Hùng MasterD, sự xuất hiện của dàn nữ thần Vbiz đang là tâm điểm chú ý.

Tóc Tiên

Nếu nói đến ca sĩ sở hữu hình thể đẹp bậc nhất làng nhạc Việt, Tóc Tiên chắc chắn luôn nằm trong top đầu. Cô là minh chứng cho sự hòa quyện giữa gợi cảm, năng lượng và đẳng cấp sân khấu. Với vóc dáng cân đối, cơ bụng săn chắc, đôi chân dài nuột nà, Tóc Tiên luôn khiến mọi khung hình của mình trở nên "cháy" hơn bao giờ hết.

Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ không ít lần khiến dân tình náo loạn với những bức ảnh khoe body săn chắc đến từng chi tiết. Dù là diện bikini trong kỳ nghỉ, outfit thể thao khi tập luyện hay trang phục biểu diễn táo bạo, Tóc Tiên đều toát lên sự tự tin và sức hút khó rời mắt. Visual của cô được khen là vừa quyến rũ, vừa hiện đại, vừa giữ được vẻ sang trọng rất riêng.

Thời gian gần đây, các sân khấu của Tóc Tiên liên tục gây bùng nổ mạng xã hội nhờ những màn trình diễn nảy lửa, âm nhạc xập xình và thần thái performer cực đỉnh. Mỗi lần xuất hiện, cô như "thiêu đốt" khán đài bằng ánh nhìn, vũ đạo và phong cách thời trang sexy tinh tế. Chính vì thế, người hâm mộ đang chờ đợi stage cực cháy mà giọng ca Ngày Mai sẽ mang đến WATERBOMB 2025.

Tóc Tiên từ lâu đã nổi tiếng là một trong những nữ ca sĩ trình diễn sexy của Vbiz

Body "mướt mườn mượt" của Tóc Tiên khiến khán giả khó thể rời mắt trên sân khấu

Đến đời thực, nữ ca sĩ nhiều lần khiến mạng xã hội náo loạn với hình ảnh check-in khoe dáng bốc lửa

Chi Pu

Trong vài năm trở lại đây, Chi Pu định hình rõ nét phong cách sexy hiện đại - quyến rũ nhưng vừa giữ được nét tinh tế. Dù chiều cao không quá nổi bật, Chi Pu luôn biết cách khiến mình trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện.

Cô khéo léo chọn những thiết kế tôn dáng - từ váy cut-out táo bạo đến bodysuit ôm sát giúp khoe trọn ba vòng quyến rũ, vòng eo săn chắc và làn da mịn màng. Sự thông minh trong việc phối đồ cùng thần thái tự tin khiến Chi Pu luôn "bắt sáng" ở bất kỳ sân khấu nào.

Ngoài đời thường, Chi Pu vẫn duy trì hình ảnh sang trọng và thời thượng. Nữ ca sĩ thường chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện vũ đạo, giữ dáng hoặc đi du lịch - tất cả đều toát lên sự chỉn chu và tự tin. Gương mặt sáng, nụ cười rạng rỡ cùng phong cách ăn mặc tinh tế giúp cô luôn giữ vị thế "ngôi sao giải trí thế hệ mới" của Vbiz.

Body "nịnh mắt" chính là lợi thế giúp Chi Pu hút spotlight trên sân khấu

Cộng với gu thời trang xịn xò khiến nữ ca sĩ gây sốt mỗi khi xuất hiện

Với nhan sắc ngọt ngào, thần thái sắc sảo và khả năng làm chủ sân khấu, Chi Pu được xem là một trong những gương mặt khiến sân khấu WATERBOMB sắp tới

MIN

Vừa qua, MIN đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng với album mới sau thời gian yên ắng trong âm nhạc. Không chỉ mang đến hình ảnh trưởng thành hơn, cô còn cho thấy sự đầu tư chỉn chu trong sản phẩm lần này.

Tiếp nối đà trở lại, MIN được công bố góp mặt trong WATARBOMB 2025, nơi hứa hẹn sẽ là sân khấu giúp cô thể hiện rõ nhất năng lượng và phong cách trình diễn của mình. Giữa bầu không khí âm nhạc sôi động, sự xuất hiện của MIN được kỳ vọng mang đến sắc màu dịu mát, vừa ngọt ngào vừa tươi mới.

Không chỉ âm nhạc, visual và vóc dáng của MIN cũng khiến công chúng phải dành nhiều lời khen. Cô sở hữu thân hình mảnh mai, đường cong mềm mại, tạo nên vẻ đẹp tự nhiên nhưng đầy sức hút. Trong các bộ ảnh mới, MIN tự tin khoe vòng eo thon, phong cách thời trang cũng trở nên phóng khoáng và hiện đại hơn, vừa năng động vừa quyến rũ.

MIN là gương mặt được mong chờ ở WATERBOMB 2025

Visual ngọt ngào nhưng không kém quyến rũ của MIN

Dự rằng MIN sẽ mang đến sự kiện sự bùng nổ, không chỉ âm nhạc mà còn là visual nóng bỏng

tlinh

tlinh là một trong những nghệ sĩ trẻ hiếm hoi của Vpop mang đến cảm giác "không thể đoán trước". Cô xuất hiện với phong cách tự tin, cá tính và luôn dám thử những điều mới - từ âm nhạc, thời trang đến cách trình diễn. Ở tuổi 24, tlinh đã sở hữu cho mình màu sắc riêng, không bị hòa lẫn: một nghệ sĩ gen Z với tinh thần hiện đại, sắc bén và đầy năng lượng.

Âm nhạc của tlinh là sự pha trộn khéo léo vừa có tính kỹ thuật, vừa chứa đựng cảm xúc. Trên sân khấu, tlinh toát ra năng lượng rực cháy khiến khán giả khó rời mắt nổi. Tại WATERBOMB 2025, tlinh được kỳ vọng là một trong những cái tên khiến sân khấu "nổ tung".

Không chỉ có âm nhạc hiện đại và phong cách trình diễn máu lửa, tlinh còn sở hữu visual ngày càng thăng hạng. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc và vóc dáng nuột nà khiến nữ rapper vừa mang nét quyến rũ, vừa toát lên thần thái "cool girl" đúng chất gen Z.

tlinh sở hữu phong cách riêng, vừa độc bản vừa quyến rũ

Gu thời trang ổn định, phá cách và thông minh khi tôn dáng giúp tlinh toả sáng mỗi khi xuất hiện

Mỗi phần trình diễn trên sân khấu của tlinh luôn mang đến không khí hừng hực, và đó cũng là kỳ vọng mà khán giả chờ đợi ở WATERBOMB Ho Chi Minh City 2025