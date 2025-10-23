Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt chưa từng có với giới trẻ Việt khi hàng loạt đại nhạc hội quốc tế đổ bộ khắp các thành phố lớn. Từ những cái tên quốc dân đến các nghệ sĩ Hàn Quốc "đỉnh lưu" đều đổ bộ và mang đến loạt "cuộc chiến" hoành tráng về sân khấu, âm thanh, visual và trải nghiệm của người xem.

Nếu như trước đây, người hâm mộ Việt phải chấp nhận xem livestream hay bỏ lỡ những show lớn bởi khoảng cách địa lý thì giờ đây, tất cả lại đứng ngang hàng với cả Đông Nam Á trong việc tiếp đón các show bom tấn. Điều đó cũng kéo theo áp lực cạnh tranh giữa đơn vị tổ chức về việc sân khấu nào đủ tầm, line-up nào đủ hút, đội ngũ backline nào xử lý được cơn mưa ánh sáng, hiệu ứng nước, hệ thống âm thanh đỉnh cao,... tất cả đều được nâng lên tiêu chuẩn quốc tế.

Trong bối cảnh chung ấy, hai cái tên đang khiến thị trường concert Việt "dậy sóng" chính là G-Dragon với world tour Übermensch tại Hà Nội và WATERBOMB Ho Chi Minh City 2025 tại TP.HCM. Việc những nghệ sĩ hàng đầu Kpop đổ bộ cuối năm cho thấy thước đo đẳng cấp và là lời khẳng định Việt Nam đã trở thành điểm đến không thể thiếu trên bản đồ tour quốc tế.

G-Dragon sẽ mang world tour Übermensch đầy chấn động đến Ocean City

Thông tin khiến cộng đồng fan Kpop Việt phấn khích đứng ngồi không yên suốt những ngày qua đó chính là G-Dragon chính thức xác nhận world tour thế giới G-Dragon 2025 WORLD TOUR [Übermensch] sẽ có chặng dừng chân tại Hà Nội vào ngày 8-9/11 tại 8Wonder Ocean City.

Trước đó, thủ lĩnh BIGBANG đã khiến hàng chục nghìn khán giả Việt phát sốt khi bất ngờ xuất hiện trong chương trình K-STAR SPARK in Vietnam tại Mỹ Đình hồi tháng 6 - đánh dấu sự trở lại của "ông hoàng Kpop" đến Việt Nam sau 13 năm. Dưới cơn mưa tầm tã, hơn 40.000 khán giả vẫn không rời đi, cùng nhau hát vang POWER, Home Sweet Home, Too Bad, Crayon, Crooked… tạo nên khoảnh khắc nghẹt thở và đẹp nhất mùa hè Hà Nội.

Tour Übermensch của G-Dragon được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa khi âm nhạc, thời trang, sân khấu và visual hòa làm một, kể lại hành trình của anh bằng thứ ngôn ngữ riêng biệt không thể trộn lẫn. Việc G-Dragon chọn Hà Nội là điểm dừng tiếp theo trong tour không chỉ khiến fan Việt tự hào mà còn cho thấy Việt Nam đang trở thành một trong những điểm đến được ưu tiên của các tour quốc tế lớn. Và khi G-Dragon chính thức mang Übermensch đến Việt Nam, đây chắc chắn sẽ là một dấu mốc vô cùng đẳng cấp cho sân khấu concert Việt cuối năm.

WATERBOMB 2025 - Bữa tiệc âm nhạc và "cơn bão" nước giữa lòng TP.HCM

Nếu Hà Nội đang nóng lên vì G-Dragon thì TP.HCM lại sắp "ướt đẫm" trong WATERBOMB Ho Chi Minh City 2025 - lễ hội âm nhạc kết hợp nước đình đám nhất châu Á. Trong hai ngày 15-16/11 tại Van Phuc City, TP.HCM sẽ biến thành một "đấu trường cannon nước" khổng lồ, nơi hàng chục nghìn người cùng quẩy tung trong bão âm thanh và hàng trăm cột nước phun cao giữa bầu trời đêm.

WATERBOMB vốn nổi tiếng với concept không giống bất kỳ concert nào. Một sân khấu mở khổng lồ được bao quanh bởi hàng trăm vòi phun công suất cao, cannon bắn nước và hiệu ứng ánh sáng kết hợp EDM, Hip-hop, Kpop cực cháy. Không khí lễ hội khiến người xem không chỉ được thưởng thức những màn trình diễn mãn nhãn mà còn trở thành một phần của show diễn khi được vừa hát, vừa nhảy, vừa bị "ướt nhẹp" trong sự phấn khích.

Với mỗi mùa WATERBOMB, dàn line-up đều là sự kết hợp giữa các DJ quốc tế, rapper, idol Kpop và nghệ sĩ khu vực, tạo nên trải nghiệm đa tầng. Lúc thì cuồng nhiệt với drop EDM, lúc lại lắc lư chill cùng R&B hay Hip-hop. Những ai từng tham dự WATERBOMB ở Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore đều gọi đó là "bữa tiệc của tuổi trẻ" khi được thả mình vào không gian của âm nhạc và tràn đầy năng lượng.

Ngay khi công bố địa điểm và thời gian tổ chức tại Việt Nam, cộng đồng fan Việt đã lập tức phát sốt. Không ít khán giả trẻ đã bắt đầu chuẩn bị outfit chống nước, makeup bền màu, áo phao thời trang,... chỉ để sẵn sàng "cháy" hết mình trong hai ngày đại tiệc.

Với quy mô tổ chức được đầu tư kỹ lưỡng từ hệ thống sân khấu, hiệu ứng nước, ánh sáng, cho đến khu vực an ninh và khu chill riêng, WATERBOMB Ho Chi Minh City 2025 được kỳ vọng sẽ là show diễn mang tầm festival quốc tế thực thụ ngay giữa lòng TP.HCM. Có thể nói, đây sẽ là sự kiện khép lại năm 2025 bằng một cơn bão cảm xúc và năng lượng không giới hạn.

WATERBOMB Ho Chi Minh City 2025 đã chính thức mở bán Phase 1 với loạt hạng vé "cực linh hoạt" đáp ứng mọi cấp độ "cháy" của người hâm mộ. Giá vé hiện dao động từ 999.000 đồng cho Daytime Check-in đến 4.399.000 đồng cho Splash Wave - khu vực cận sân khấu.

So với mức đầu tư chưa đến 5 triệu đồng, khán giả Việt hoàn toàn có thể "chạm" vào không khí của lễ hội nhạc nước đình đám nhất châu Á. Năm nay, WATERBOMB còn "lên đời" toàn diện với hệ thống phun nước thế hệ mới, dàn âm thanh - ánh sáng được nâng cấp và sân khấu thiết kế tương tác cao giữa nghệ sĩ và người xem, hứa hẹn mang trải nghiệm quốc tế về ngay giữa lòng TP.HCM.

Đặc biệt, sự kiện vừa tung ra hạng vé Splash Economy - phiên bản ưu đãi đặc biệt của Splash (Fan Zone) dành riêng cho những ai muốn đứng gần sân khấu nhất mà vẫn giữ được mức giá dễ chịu. Vé hiện đang được mở bán độc quyền trên Ticketbox.vn. Nếu không muốn "chậm chân" nhìn người khác quẩy trong làn nước mát rượi hãy nhanh tay "book" ngay từ bây giờ để không bỏ lỡ.