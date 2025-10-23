Đại tiệc âm nhạc VPBank Prime Night - sức nóng trước thềm giải chạy quốc tế VPIM 2025

Khi âm nhạc, tuổi trẻ và tinh thần bứt phá hòa nhịp

Hà Nội đang bước vào mùa thu đẹp nhất trong năm, cũng là thời điểm những con phố rộn ràng hơn bởi không khí chuẩn bị cho VPBank Hanoi International Marathon (VPIM) 2025 - giải chạy biểu tượng của Thủ đô. Trong khuôn khổ lễ khai mạc giải chạy, đêm nhạc đặc biệt VPBank Prime Night sẽ diễn ra vào tối ngày 24/10 tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, như lời chào rực rỡ và món quà sinh nhật 4 năm đầy ý nghĩa mà VPBank Prime gửi đến khách hàng của mình.

Không chỉ là sự kiện mở màn trong chuỗi hoạt động đồng hành cùng VPBank Hanoi International Marathon 2025, VPBank Prime Night còn là "đại tiệc âm nhạc" - nơi tinh thần bứt phá - giá trị đã làm nên bản sắc của VPBank Prime được tái hiện bằng âm thanh, ánh sáng và cảm xúc.

Đêm nhạc Khai mạc giải chạy VPBank Hanoi International Marathon 2025 – VPBank Prime Night 2025

Gương mặt ấn tượng trong VPBank Prime Night chính là RHYDER - rapper trẻ sinh năm 2001, cái tên gây chú ý trong làng nhạc Việt thời gian qua bởi tinh thần "dám khác biệt". Đây là lần thứ hai RHYDER trở lại sân khấu VPBank Prime Night , tiếp tục khẳng định sức hút của một giọng rap hiện đại và cá tính. Anh sẽ mang đến loạt ca khúc được giới trẻ yêu thích như "Chịu cách mình nói thua", "Dân chơi sao phải khóc", cùng với các ca khúc trong album TRAP mới ra mắt gần đây "Tiếc cho em" và "Nét luân". Trong dàn line-up của VPBank Prime Night không thể không nhắc tới Vũ Thảo My, Quán quân Giọng hát Việt 2013 - cô gái được yêu mến bởi chất giọng nội lực, phong cách cá tính và khả năng làm chủ sân khấu. Thảo My sẽ mang đến VPBank Prime Night ba ca khúc "Chỉ cần anh muốn", "Và ngày nào đó" và "Bad Gal". Giọng hát đầy nội lực cùng phong cách biểu diễn máu lửa của Vũ Thảo My hứa hẹn sẽ "đốt cháy" sân khấu ngay từ những phút đầu tiên.

Sau Thảo My, khán giả sẽ gặp gỡ Juky San, nữ ca sĩ Gen Z sở hữu giọng hát trong veo và hình ảnh nhẹ nhàng, tươi mới. Cô từng gây bão mạng xã hội với ca khúc "Phải chăng em đã yêu" - bản hit đạt hàng chục triệu lượt nghe và trở thành hiện tượng âm nhạc của thế hệ trẻ. Tại VPBank Prime Night , Juky San mang đến bản hit này cùng "Người đầu tiên", "Tin nhắn sau cùng" - những bản tình ca lắng đọng và đầy cảm xúc.

Lần đầu tiên xuất hiện tại VPBank Prime Night , Hà Nhi hứa hẹn sẽ "thắp sáng" sân khấu bằng phong thái trình diễn tự tin và giọng hát nồng nàn, cảm xúc. Từ hình ảnh một nữ ca sĩ từng lặng lẽ gây dựng tên tuổi qua những bản ballad da diết, Hà Nhi nay đã trở thành gương mặt quen thuộc trong các show diễn lớn. Khán giả sẽ được chứng kiến một Hà Nhi rạng rỡ, tự do và tràn đầy năng lượng tích cực qua các bản hit "Dĩ vãng nhạt nhòa", "Chưa quên người yêu cũ" và "Khúc nhạc vui".

Phần trình diễn kết màn của DJ KS Trần Trung Kiên kết hợp cùng MC Hype Niko hứa hẹn đem lại cho khán giả Thủ đô một đêm cháy hết mình.

Hành trình 4 năm VPBank Prime song hành cùng thế hệ trẻ

VPBank Prime Night không chỉ là một đêm nhạc. Đó là khoảnh khắc của kết nối - nơi thương hiệu, nghệ sĩ và khán giả hòa làm một, cùng lan tỏa tinh thần "bứt phá từ hôm nay". Đó cũng là lời cổ vũ tinh thần dành cho hơn 11.000 vận động viên sẽ bước vào giải VPBank Hanoi International Marathon 2025 diễn ra vào ngày 26/10/2025, giải chạy quốc tế được UBND Thành phố Hà Nội công nhận là sự kiện thể thao thường niên chính thức của Thủ đô. Trước đó chỉ 2 tuần, vào ngày 11/10 vừa qua, trong khuôn khổ VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon (Đồng Tháp), "VPBank Prime Night - Bứt phá từ hôm nay" cũng đã mang tới không khí sôi động với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám MONO, ISAAC, Dlow, CAPTAIN BOY, Vũ Phụng Tiên.

Đêm nhạc VPBank Prime Night tại Cao Lãnh - Đồng Tháp ngày 11/10/2025

Có thể thấy sau 4 năm hình thành và phát triển, VPBank Prime đã tiến xa hơn việc tạo ra trải nghiệm tài chính khác biệt, hướng tới một tầm nhìn dài hạn: xây dựng một cộng đồng người trẻ Việt Nam có tư duy quản lý tài chính thông minh, phong cách sống hiện đại và khát vọng hội nhập quốc tế.

Các sản phẩm, dịch vụ của VPBank Prime được xây dựng linh hoạt, cá nhân hóa và số hóa với hệ sinh thái toàn diện, mang đến cho hội viên hàng loạt đặc quyền từ ưu đãi phí, cộng lãi suất tiết kiệm hàng tháng vào ngày Prime Day, ưu đãi dành riêng cho từng nhóm khách hàng với các gói sản phẩm chuyên biệt Slay combo, Sport combo, Prime Family,… tích điểm LynkiD, quà tặng sinh nhật cho đến giảm giá tại hàng nghìn dịch vụ đối tác trong lĩnh vực thời trang, ẩm thực, làm đẹp, sức khỏe và di chuyển.

2,4 triệu khách hàng và danh hiệu "Ngân hàng tốt nhất dành cho Millennials và Gen Z Việt Nam 2025 do Global Banking & Finance Review trao tặng là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút của VPBank Prime trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam. Và đêm nhạc VPBank Prime Night chính là cách thương hiệu tri ân, truyền cảm hứng và cùng khách hàng để viết tiếp hành trình mới - hành trình của sự tự do, của những bước chạy, của những khát vọng không bao giờ dừng lại.