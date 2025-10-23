Trang thông tin Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh nhắc tên HIEUTHUHAI, B Ray và rất nhiều rapper khác

Sáng 23/10, Trang thông tin Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM đăng tải bài viết đề cập đến một số ca khúc bị cho là có ngôn từ phản cảm hoặc mang yếu tố cổ xúy tệ nạn xã hội. Thông tin này được trích từ một bài báo phân tích hiện tượng ca từ “độc hại” trong nhạc Việt, có dẫn nguồn từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04).

Danh sách gồm 6 bài hát được nhắc tên: TRÌNH (HIEUTHUHAI) với lyrics "Hay anh phải ngưng làm nhạc tình. Chuyển qua làm nhạc mai thúy bật cho mấy thằng nhõi nghiến”; Em Iu (Andree x Bình Gold) với lyrics "Ôi giời, anh biết là hôm đó em rất mệt. Nhưng anh biết chắc chắn em muốn ph… Sáng em đi spa, tối đi club, chiều làm đường k..."; Miền Mộng Mị (GDUCKY) với lyrics "Châm cho anh một điếu sà cân, để anh quên đi nỗi nhớ em”; Chưa Bao Giờ (DSK) với lyrics "Và tao vẫn cứ hút c… như chưa bao giờ bị cấm đoán, gọi những thằng hút cùng là anh em”;

Kẹo (Andree) với lyrics "Order cho anh điếu shisa, chút cỏ vào đấy”; Cao Ốc 20 (B Ray x Đạt G) với lyrics "Đứng trên lầu 20 chỉ để hút... và ăn tối với những cô gái nói lời yêu thương chỉ gặp vài lần là chăn gối”; CLME (Hoàng Tôn x Andree x Tinle) với lyrics "Pha vào chai nước chút MDMA... chỉ có giấy bạc và một ít Coca”.

HIEUTHUHAI

B Ray và nhiều rapper khác bị gọi tên

Trước động thái này, nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình với việc lên tiếng về nội dung âm nhạc lệch chuẩn, cho rằng việc cảnh báo là cần thiết nhưng không nên mang tính công kích cá nhân. Một số ý kiến cũng đặt câu hỏi về biện pháp quản lý trong thời gian tới để ngăn chặn xu hướng ca từ phản cảm đang ngày càng phổ biến, nhất là khi nhiều trong số những ca khúc kể trên có lượng người nghe lớn và sức lan tỏa mạnh mẽ.

Theo Trang thông tin Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM, lực lượng chức năng khuyến nghị các nghệ sĩ và nhà sản xuất âm nhạc cần cẩn trọng trong việc lựa chọn lời ca, hình ảnh và thông điệp, đảm bảo phù hợp với chuẩn mực văn hóa, pháp luật và thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Trước đó, nhiều cơ quan báo chí và kênh truyền thông cũng từng lên tiếng về xu hướng một số ca khúc nhạc Việt ngày nay có ca từ mang yếu tố phản cảm, đề cập chất kích thích, lối sống buông thả và thái độ coi thường giá trị lao động.