Phía Jack lên tiếng về ca khúc phản cảm chưa được Sở VHTT Hà Nội kiểm duyệt, cấp phép

Những ngày qua, tiết mục biểu diễn của ca sĩ Jack tại chương trình Moonlit Childhood tối 16/10 trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Nam ca sĩ thể hiện ngẫu hứng một bài hát chưa được đặt tên, nhưng phần ca từ lại gây tranh cãi gay gắt vì bị cho là sử dụng ngôn từ phản cảm.

Trong đoạn biểu diễn được lan truyền, Jack hát: “Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám / Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm / Thôi nhé em ơi, anh chẳng phiền bận tâm để ý / Phiền gì khi mấy đứa nhóc mới lớn túi ví mấy trăm lo tiền tiêu”, cùng câu rap “Fan thường kêu anh vì họ lào / Lào gì cũng t*”. Cụm từ “Lào gì cũng t*” được cho là biến tấu từ một câu nói phổ biến trên mạng xã hội, mang hàm ý nhạy cảm, khiến khán giả phản ứng dữ dội.

Jack gây tranh cãi với bài hát chứa ngôn từ phản cảm

Chiều 20/10, đại diện Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội xác nhận với báo chí rằng chương trình Moonlit Childhood tối 16/10 đã được cấp phép biểu diễn. Tuy nhiên, ca khúc gây tranh cãi của Jack không nằm trong danh sách các bài hát được đơn vị tổ chức gửi lên Sở để kiểm duyệt và xin cấp phép. Sở hiện đang tiến hành kiểm tra, đồng thời yêu cầu đơn vị tổ chức lên làm việc để làm rõ vụ việc.

Đại diện Sở TTVH Hà Nội cho biết ca khúc gây tranh cãi của Jack không nằm trong danh sách các bài hát được đơn vị tổ chức gửi lên Sở để kiểm duyệt và xin cấp phép

Ngay sau phản hồi từ phía Sở VHTT Hà Nội, đại diện của Jack - công ty J97 Promotion - cũng chính thức lên tiếng. Phía Jack khẳng định toàn bộ sự cố đến từ hiểu lầm do ca khúc chưa hoàn thiện, chưa được công bố chính thức và việc hát ngẫu hứng dẫn đến sai lệch khi lan truyền trên mạng.

Nguyên văn bài đăng trên fanpage J97 Promotion: "Kính gửi Quý đơn vị truyền thông và Quý vị khán giả, Trong những ngày qua, J97 Promotion đã ghi nhận những thông tin và luồng ý kiến đa chiều trên mạng xã hội liên quan đến ca từ trong ca khúc mới mà nghệ sĩ Jack - J97 biểu diễn tại một sự kiện ngày 16/10/2025. Bằng thông cáo này, chúng tôi xin phép được làm rõ một số thông tin để quý vị có cái nhìn đầy đủ và khách quan nhất. 1. Về ca từ chính xác của ca khúc J97 Promotion xin khẳng định ca từ gốc trong bản sáng tác của Jack hoàn toàn không có cụm từ “Lào gì cũng tôn” như một số thông tin đang lan truyền. Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi ca từ này gây ra những hiểu lầm không đáng có. Đây là một ca khúc chưa phát hành, được Jack ngẫu hứng trình diễn như một món quà ngoài kịch bản để tri ân khán giả đã ở lại chờ đợi dù đêm đã khuya. Vì ca khúc chưa có bản audio chính thức và được hát ngẫu hứng tại sự kiện, các bản ghi từ khán giả có thể dẫn đến sai lệch về cách diễn giải. Chúng tôi mong quý vị khán giả chờ đợi bản phát hành chuẩn sắp tới. 2. Về tinh thần và thông điệp sáng tác Ca khúc được nghệ sĩ Jack - J97 sáng tác mang thông điệp tự động viên, cổ vũ mọi người tự tin vào giá trị bản thân bất chấp lời chê bai. Tinh thần tích cực này đã được nhiều khán giả thấu hiểu và chia sẻ. Do đó, chúng tôi khẳng định ca khúc không có chủ ý gây phản cảm, mà đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc lạc quan. 3. Về sự lắng nghe và đối thoại với truyền thông, công chúng Jack - J97 và J97 Promotion luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với công chúng. Chúng tôi xin ghi nhận một cách trân trọng tất cả các góp ý thiện chí để có thể cẩn trọng hơn trong các sản phẩm tương lai, đảm bảo mọi ca từ đều phù hợp với nhiều đối tượng khán giả. Để đảm bảo thông tin được truyền tải chính xác, J97 Promotion luôn sẵn sàng đối thoại và cung cấp thông tin xác thực cho các đơn vị truyền thông. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của tất cả quý vị. J97 Promotion".

Jack vẫn gây tranh cãi

Tuy nhiên, sự việc vẫn tiếp tục gây tranh cãi. Phía Jack vẫn chưa trả lời về việc biểu diễn ca khúc chưa được cấp phép. Nhiều ý kiến cho rằng một nghệ sĩ chuyên nghiệp cần tuân thủ quy định kiểm duyệt và lựa chọn ca từ cẩn trọng hơn khi biểu diễn ở các chương trình nghệ thuật.