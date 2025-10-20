Rhymastic bị "tấn công"

Mới đây, sự kiện fanmeeting đầu tiên của Rhymastic mang tên RHYMeeting đã chính thức diễn ra tại TP.HCM vào ngày 19/10. Trước đó, nam rapper chia sẻ, sau nhiều năm miệt mài với các dự án cá nhân, gần nhất là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Gia Đình Haha, Rhymastic đã quyết định trở về để gặp gỡ, tổng kết hành trình và công bố những dự án đặc biệt sắp tới cùng cộng đồng người hâm mộ.

Rhymastic tại fanmeeting

Buổi fanmeeting đầu tiên của nam rapper nhanh chóng sold out chỉ sau 12 phút mở bán, cho thấy sức hút lớn từ phía công chúng. Bên cạnh đó, sự kiện còn quy tụ dàn Anh Tài thân thiết như Jun Phạm, Binz, Duy Khánh, Hà Lê, Kiên Ứng, Bùi Công Nam, đặc biệt là màn xuất hiện bất ngờ của người em thân thiết SOOBIN Hoàng Sơn ở cuối chương trình khiến Rhymastic không khỏi xúc động.

Tại fanmeeting, Rhymastic khiến khán giả bất ngờ khi vừa hát vừa nhảy như một idol thực thụ, thể hiện năng lượng sân khấu đầy tự tin và cuốn hút. Màn trình diễn này không chỉ khiến người hâm mộ phấn khích mà còn làm Duy Khánh và Kiên Ứng phải ngỡ ngàng. Tuy nhiên, cao trào thật sự của đêm diễn là khi Rhymastic bất ngờ đưa “nhân cách thứ hai” - YC lên sân khấu.

Đoạn video gây xôn xao

Trong “tiểu phẩm”, Rhymastic bị bắt cóc và YC xuất hiện và chiếm quyền kiểm soát, mỉa mai nam rapper là “tô son má phấn loè loẹt, áo trong suốt, khoe thân, uốn éo nhảy nhót xem có ra thể thống gì không”, đồng thời cho rằng Rhymastic đã “mắc đại tội của showbiz là quá thân thiện và nhu nhược”. YC tuyên bố sẽ mang hiphop thuần túy trở lại, sửa chữa những “sai lầm” của Rhymastic và khép lại bằng lời thách thức: “Bất mãn hả, Thì Sao”. Rhymastic tự đả kích chính mình để “thả xích” cho YC lên sân khấu.

Rhymastic diễn tiểu phẩm bị YC bắt cóc

Giao diện phát sợ của YC

Ngay sau đó, YC bước ra sân khấu trong diện mạo hoàn toàn khác lạ, trình diễn hai bản rap Thì Sao và Tiền Tươi. Sự xuất hiện của YC khiến cả khán phòng “đứng hình” trong vài giây: mái tóc dreadlock cá tính, lớp make-up đậm làm nổi bật ánh mắt sắc lạnh, giọng rap khàn trầm cùng thần thái lạnh lùng, quyền lực. Tất cả hòa quyện tạo nên một hình tượng vừa lạ lẫm vừa ám ảnh, hoàn toàn đối lập với hình ảnh Rhymastic gần gũi và thân thiện thường thấy.

YC xuất hiện, biểu diễn 2 bài rap mới

Không chỉ thay đổi về ngoại hình, YC còn khiến khán giả choáng ngợp bởi năng lượng sân khấu bùng nổ. Mỗi nhịp flow, mỗi cú drop đều được thể hiện với sự dữ dội, gai góc và tinh thần nổi loạn đặc trưng của rap đường phố. Màn hóa thân đầy táo bạo và kịch tính này nhanh chóng trở thành tâm điểm của buổi fanmeeting, khiến người xem vừa phấn khích vừa rợn người khi lần đầu tiên được chứng kiến YC xuất hiện ngoài đời thật.

Rhymastic đưa YC lên sân khấu fanmeeting

Kết thúc phần trình diễn, nam rapper trở lại giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới Đâu Ai Yêu Nghệ Thuật Đến Thế ngay tại fan meeting, đồng thời công bố MV chính thức trên kênh YouTube và các trang mạng xã hội.