Rhymastic gọi quán quân Rap Việt là "thằng bá dơ"

Cộng đồng mạng mới đây tiếp tục xôn xao trước màn “beef” bùng nổ giữa các rapper khi Rhymastic ra mắt bản rap Chưa Từng Cheer Ly - YC, với nội dung chỉ đích danh Dế Choắt. Bản rap nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên khắp các trang mạng xã hội, khi người nghe nhận ra hàng loạt câu từ sắc bén và punchline nặng đô nhắm trực tiếp vào quán quân Rap Việt.

Rhymastic làm dậy sóng Rap Việt

Trái ngược với Thì Sao, bản rap từng gây nhiều tranh luận vì bị cho là quá “hiền” và chưa thật sự xứng tầm với danh tiếng của Rhymastic, chưa kể tới hình ảnh “máu chiến” của YC trong quá khứ. Vì vậy, lần trở lại này với Chưa Từng Cheer Ly đã khiến rap fan ngỡ ngàng.

Đúng 10 giờ tối ngày 10/10, YC bất ngờ tung ra bản rap đáp trả cực gắt, khiến cộng đồng rap Việt bùng nổ. Nhiều khán giả tinh ý nhận ra Chưa Từng Cheer Ly không có số thứ tự, không credit ekip như các sản phẩm trước, từ đó lan truyền tin đồn rằng đây là một track “tốc chiến”, được Rhymastic viết và thu ngay trong ngày, hoàn toàn ngoài kế hoạch comeback vốn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Một số ý kiến khác cho rằng đây là phản ứng của Rhymastic trước loạt chỉ trích gần đây khi cho rằng bản rap Thì Sao đơn thuần là chiêu trò marketing để hâm nóng tên tuổi và khuấy động không khí battle trong giới rapper.

Loạt lyric nhắm vào Dế Choắt:

Điều khiến công chúng xôn xao nhiều nhất trong Chưa Từng Cheer Ly là việc Rhymastic chỉ mặt đặt tên Dế Choắt - người làm nên trận hỗn loạn của Việt rap hiện tại. “Rap là phải như thằng đá bơ Dế Choắt", "Chế vẫn tin Rap Việt là do tay chế dắt, mà Dế chưa đủ tuổi nên chỉ được làm Dế Chắt". "Quán quân Rap Việt nhưng không biết punchline" - là những câu YC “diss” thẳng Dế Choắt.

Những câu rap này được cho là lời đáp trả trực tiếp khi Dế Choắt trước đó đã tung track Rap Bào, chứa nhiều ẩn ý “va chạm” tới các thí sinh, huấn luyện viên và cả giám khảo Rap Việt, trong đó có Rhymastic. Cụ thể, trong lyrics, Dế Choắt nhắc tới giám khảo Rap Việt: “rapper công thức củ chuối như Rhymastic…”.

Rhymastic chỉ mặt đặt tên Dế Choắt trong bài rap mới nhất

Trước đó, tại chương trình Rap Việt, cả hai từng dành cho nhau sự tôn trọng và công nhận lẫn nhau. Trong tập 5, với màn trình diễn Chú Bé Loắt Choắt, Dế Choắt đã khiến khán giả bùng nổ khi nhận được lựa chọn từ cả 4 huấn luyện viên cùng 2 nón vàng. Nam rapper đã có những chia sẻ xúc động về hành trình đời mình, chỉ học hết lớp 9 rồi phải bươn chải nhiều năm trước khi đến với rap. Rhymastic khi ấy là người đã dành lời khen ngợi và trân trọng sự nỗ lực của Dế Choắt: “Bạn là người có tâm hồn đẹp, bạn không bị chệch hướng mà bạn còn hấp thu được những điều tinh túy, tươi đẹp từ những thứ thấp bé, mộc mạc để thành con người uyên bác về nguồn sống. Bạn sử dụng nhạc old school nhịp Boom bap - dòng nhạc tinh túy cội nguồn của hip-hop - cũng như việc bạn chọn nội dung về Chú Bé Loắt Choắt rất trong sáng, bình dị nhưng hoàn hảo”.

Mối quan hệ giữa Rhymastic và Dế Choắt sau chương trình vẫn khá tích cực

Không chỉ dừng lại ở sân khấu Rap Việt, mối quan hệ giữa Rhymastic và Dế Choắt sau chương trình vẫn khá tích cực. Cụ thể, sau chương trình, Rhymastic tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với quán quân Rap Việt khi Dế Choắt cho ra mắt sản phẩm Đêm Ghé Tìm Cô Đơn ít lâu sau đó. Giám khảo Rap Việt thậm chí còn share lại bản rap trên trang cá nhân của mình cùng caption “Rap của Dế vẫn luôn chất. Nhưng thích hơn cả là cái cách xử lí giọng của bài này. Ưng!”. Ngoài ra, trên trang cá nhân của Dế Choắt, G.Ducky - Á quân Rap Việt 2020 cũng để lại bình luận: "It's amazing brother... một cách thả giọng trôi êm vào lòng thính giả". Dưới phần bình luận của ca khúc trên YouTube, đông đảo người hâm mộ đã để lại nhiều lời khen cũng như tình cảm yêu quý cho nam rapper từ sau chương trình Rap Việt.

Vì vậy, khi thời gian gần đây Dế Choắt liên tiếp tung ra loạt track diss nhắm đến đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí cả những người từng được xem là có công nâng đỡ tên tuổi mình như Rap Việt, công chúng không khỏi bất ngờ và tranh cãi dữ dội. Nhiều người cho rằng hành động này của nam rapper là thiếu sự tôn trọng, thậm chí vô ơn, bởi sau khi đăng quang Rap Việt, Dế Choắt từng nhận được vô số sự yêu mến, lời khen và cơ hội tỏa sáng từ chính chương trình cũng như các huấn luyện viên, giám khảo.

Dế Choắt giờ đây lại trở thành tâm điểm của những cuộc “beef” ồn ào

Chính sự thay đổi đột ngột này khiến không ít người hâm mộ cảm thấy khó hiểu và thất vọng. Từ một rapper mộc mạc, chân thành, từng khiến khán giả xúc động bởi hành trình đi lên từ đời thường, Dế Choắt giờ đây lại trở thành tâm điểm của những cuộc “beef” ồn ào.

Tuy nhiên, một bộ phận rap fan lại có góc nhìn hoàn toàn khác. Nhiều ý kiến cho rằng Dế Choắt đang tạo nên “làn sóng mới” cho cộng đồng hip-hop, khi dám khơi lại tinh thần “on mic”, thứ được coi là “linh hồn” của văn hóa rap. Việc hàng loạt rapper lên tiếng đáp trả bằng âm nhạc khiến không khí rap Việt trở nên sôi động hơn bao giờ hết, mang lại cho khán giả cảm giác phấn khích về một rap game đang thật sự “nóng” trở lại.