Tối 11/10, concert Em Xinh Say Hi D-2 đã chính thức khai pháo tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Sau cơn mưa buổi sáng, thời tiết “chiều chuộng” các “xinh iu” với không khí mát mẻ, thuận lợi để quẩy cùng 30 nghệ sĩ nữ của chương trình. Đúng 7h vào concert, gần như toàn bộ hạng ghế đã được lấp đầy.

Mở màn đại nhạc hội là tiết mục Việt Nam Hơn Từng Ngày, lan tỏa tinh thần yêu nước và tôn vinh cội nguồn. Bản nhạc Pop/Ballad kết hợp với verse rap đầy cảm xúc của Saabirose giúp khơi dậy tinh thần khán giả lên cao trào. Không thể không bỏ qua màn showcase vocal của Lâm Bảo Ngọc và MaiQuinn - 2 trong số những giọng ca kỹ thuật nhất Em Xinh.

Tiết mục mở màn concert Em Xinh Say Hi D-2

Đến đoạn điệp khúc cuối, toàn bộ Em Xinh đổ về rìa sân khấu, cùng hát và giao lưu với khán giả. Tuy nhiên, một số fan nhận thấy Miu Lê chỉ đứng im một chỗ, cười mỉm và đung đưa theo giai điệu, trong khi đó, các Em Xinh khác cất giọng hòa ca một cách vui vẻ.

Phần đồng ca của các Em Xinh

Pháo hoa hoành tráng

Để hâm nóng thêm bầu không khí, ekip đã chuẩn bị lyrics phần điệp khúc để các nghệ sĩ và “xinh iu” có thể cùng nhau đồng ca bài hát Việt Nam Hơn Từng Ngày. Dù vậy, ở lần “xé nháp”, Miu Lê vẫn đứng im như tượng, chỉ quay ra đằng sau xem màn hình LED. Chỉ đến phần hát cuối cùng, cô nàng mới chịu cất giọng cùng đông đảo người hâm mộ và dàn Em Xinh.

Riêng Miu Lê gây chú ý

Miu Lê đứng im, thể hiện thái độ khá nghiêm túc

Trong phần giao lưu, Miu Lê cũng không hoạt náo khuấy động như bình thường. Thần thái nữ ca sĩ khá nghiêm túc, giữ nụ cười điềm đạm. Khi camera quay đến Miu Lê, cô cúi chào khán giả. So với những thể hiện trước đó, có thể thấy Miu Lê có phần trầm lắng hơn. Sau phần mở màn, Miu Lê và các Em Xinh tiếp tục những phần trình diễn nhóm khác. Tạo hình cho Đồng Dao Xinh Gái gây chú ý.

Tạo hình cho Đồng Dao Xinh Gái

Netizen bày tỏ sự khó hiểu trước hành động của Miu Lê, chia phe tranh cãi. Có người thì cho rằng cô nàng chưa kịp thuộc lời ca khúc nên phải mất một lúc mới hát theo được. Có ý kiến khác lại nhận xét do Miu Lê đang choáng ngợp trước nguồn năng lượng của khán giả nên chưa thể cất giọng sớm hơn.

Sau ồn ào phát ngôn từ bỏ danh xưng Em Xinh, Miu Lê hiện là nhân vật nhận được sự chú ý lớn từ fan lẫn netizen theo dõi qua màn hình. Mọi nhất cử nhất động đều lọt vào tầm ngắm của người xem.