Sáng 10/10, Jisoo (BLACKPINK) chính thức tung ra MV Eyes Closed, đánh dấu lần đầu tiên collab trong sự nghiệp. Và người này không ai khác lại là Zayn Malik - cựu thành viên One Direction, cũng như người đàn ông đẹp trai nhất thế giới. Điều đặc biệt là bộ đôi chỉ thông báo về màn hợp tác này trước vài ngày, khiến con dân chuẩn bị tinh thần không kịp. Sau 14 giờ phát hành, Eyes Closed đã dắt túi hơn 6,7 triệu view - một con số tương đối khả quan - hứa hẹn sẽ tăng trưởng trong thời gian tới.

JISOO X ZAYN - EYES CLOSED (OFFICIAL MV)

Xem đi xem lại vài lần, người hâm mộ chợt nhận ra một vài “trứng phục sinh” được Jisoo ẩn giấu trong suốt hơn 3 phút MV. Đầu tiên là mối quan hệ giữa Jisoo và Zayn đã sớm nở rộ từ 7 tháng trước, cụ thể là lần đầu được hé mở trong MV earthquake. Trong một loạt tạo hình, Jisoo ở phân đoạn điệp khúc thứ 2 diện lên bộ trang phục all-black, với quần âu, áo sơ mi ba lỗ cách điệu và cà vạt sáng màu. Trùng hợp thay, chiếc ảnh thẻ của Jisoo trong Eyes Closed hiện lên với outfit y hệt.

Bộ trang phục của Jisoo trong 2 MV cùng một thời điểm

Vì thế, người đàn ông mà Jisoo chăm chú nhắn tin, khiến cảm xúc cô lên xuống hỗn độn như “cơn địa chấn” chỉ có thể Zayn. Điều tích cực là cả 2 đã về bên nhau, thể hiện chemistry ăn ý tràn ngập từng khung hình. Tương tác giữa Jisoo và Zayn được đánh giá rất tình, đẹp đôi, ai xem chỉ muốn “xào cúp le” ngay và luôn.

Zayn chính là anh chàng Jisoo đò đưa trong earthquake

Hơn thế nữa, icon Sao Thổ trên phần giới thiệu trước đó ăn rơ chính xác với hành tinh này trong MV Eyes Closed, khi 2 ngôi sao “đi đu đưa đi” bên trong con tàu vũ trụ nhìn ra Sao Thổ. Ngoài ra, một chi tiết quan trọng khác mà có thể không ít người bỏ qua là thẻ tên của Jisoo và Zayn xếp chồng lên 3 thẻ tên khác, không rõ danh tính hay lai lịch.

Ở gần cuối MV, 3 bóng người đàn ông bí ẩn xuất hiện đằng sau cặp đôi chính, khuôn mặt bị che giấu do góc quay. Người hâm mộ đặt ra “thuyết âm mưu” rằng Jisoo sẽ có thêm 3 lần bắt tay khác với lần lượt 3 nhân vật này. Cô nàng sẽ bắt đầu một kỷ nguyên âm nhạc mới vào ngày 9/2 - cùng thời điểm trong bảng thông tin ở MV.

3 người đàn ông bí ẩn được cho là 3 nghệ sĩ sẽ collab với Jisoo trong tương lai

Eyes Closed là một bản nhạc ngọt ngào, tình tứ kể về về sự buông bỏ quá khứ, chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân và trân trọng tình yêu hiện tại. Trong MV, Jisoo và Zayn hóa thân thành một cặp tình nhân, cùng nhau trải qua những cung bậc cảm xúc: từ tổn thương, thấu hiểu cho đến khi tìm thấy sự đồng điệu, rồi cuối cùng tận hưởng tình yêu bất chấp mọi lời phán xét.

Bản nhạc nhận về nhiều phản hồi tích cực nhờ phần nhạc được phối khí trẻ trung, mang đậm hơi thở Pop/R&B đương đại. Ca khúc kết hợp hài hòa giữa nhịp điệu chậm rãi, âm thanh piano ấm áp, phần bass sâu lắng cùng những lớp âm thanh điện tử bắt tai - tất cả tạo nên một không gian âm nhạc vừa lãng mạn, ấm áp. MV được dựng kiểu “chiếc hộp”, với khung cảnh là chiếc tàu vũ trụ khổng lồ, gợi lên những hình ảnh futuristic mang đậm hơi thở Y2K nhưng vẫn cài cắm nét hiện đại hợp thời.

Jisoo và Zayn hóa thân thành một cặp tình nhân, chemistry tràn màn hình



