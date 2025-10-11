Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê

Chiều ngày 10/10, buổi họp báo ra mắt E.P Xinh Sao Phải Khóc của Phạm Quỳnh Anh diễn ra trong không khí thân mật nhưng cũng không kém phần sôi động. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Minh Hằng, Đông Nhi, BB Trần, S.T Sơn Thạch, Đồng Ánh Quỳnh và Hoàng Yến Chibi… Đây không chỉ là dịp để nữ ca sĩ giới thiệu những ca khúc mới sau một thời gian dài, mà còn là nơi hội ngộ của những gương mặt từng đồng hành cùng cô trong các chương trình truyền hình thực tế đình đám gần đây như Chị Đẹp Đạp Gió và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Phạm Quỳnh Anh biết ơn khi có thêm danh xưng "Chị Đẹp" ngay trước tên mình

Trong phần chia sẻ tại buổi họp báo, Phạm Quỳnh Anh gây chú ý khi gọi tên các đồng nghiệp bằng danh xưng “anh tài” và “chị đẹp” trước nghệ danh của họ. Phạm Quỳnh Anh bày tỏ sự biết ơn chân thành khi nhắc đến những người đã tạo nên các sân chơi truyền hình thực tế đầy ý nghĩa, đặc biệt là các nhà sản xuất, được Phạm Quỳnh Anh gọi là “đầu tàu” của hành trình nghệ thuật.

Phạm Quỳnh Anh bày tỏ sự biết ơn chân thành khi nhắc đến những người đã tạo nên các sân chơi truyền hình thực tế

Với sự trân trọng sâu sắc, Phạm Quỳnh Anh khẳng định rằng chính những chương trình ấy đã giúp các nghệ sĩ có được thêm một cái danh xưng nữa ở trước cái tên của mình. Cô lần lượt điểm tên “Anh Tài BB Trần”, “Anh Tài S.T Sơn Thạch” và trìu mến gọi những đồng nghiệp nữ đang có mặt là “các Chị Đẹp”, như một cách tôn vinh hành trình mà họ đã cùng nhau trải qua. Cách gọi này không chỉ thể hiện sự yêu thương và gắn bó, mà còn như một lời khẳng định về giá trị của những danh xưng tưởng chừng chỉ mang tính biểu tượng.

Phạm Quỳnh Anh khẳng định rằng chính những chương trình thực tế đã giúp các nghệ sĩ có được thêm một cái danh xưng nữa ở trước cái tên của mình

Hành động của Phạm Quỳnh Anh vô tình trở thành một điểm nhấn đối lập với phát ngôn gây tranh cãi trước đó của Miu Lê. Thời gian vừa qua, Miu Lê từng gây tranh cãi dữ dội khi tuyên bố tuyên bố không muốn sử dụng danh xưng “Em Xinh” trước tên gọi của mình, với lý do chương trình đã khép lại và cô muốn trở về với bản ngã nghệ sĩ độc lập. Phát ngôn này đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng. Một số người cho rằng đó là quyền tự do định danh cá nhân, phản ánh mong muốn được tách biệt khỏi hình ảnh truyền hình.

Phát ngôn gây tranh cãi của Miu Lê, sau đó đã được cô xóa đi

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng việc từ chối danh xưng “Em Xinh” của Miu Lê là phủ nhận một phần hành trình đã qua, vốn được khán giả yêu mến và ghi nhận, đặc biệt trong bối cảnh concert thứ 2 của Em Xinh Say Hi tại Hà Nội còn chưa diễn ra. Mặc dù sau đó Miu Lê đã nhanh chóng lên tiếng đính chính, khẳng định rằng cô không hề phủ nhận hành trình Em Xinh Say Hi, mà chỉ mong muốn được nhớ đến bằng chính tên thật, nhưng làn sóng tranh cãi trên MXH vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Miu Lê không muốn bị gắn với danh xưng Em Xinh

Còn Chị Đẹp với Phạm Quỳnh Anh là một vinh hạnh

Hai hành động trái ngược của Miu Lê và Phạm Quỳnh Anh đã thể hiện hai thái độ rõ nét về việc định danh nghệ sĩ. Miu Lê chọn cách khép lại hành trình Em Xinh Say Hi bằng việc từ chối sử dụng danh xưng “Em Xinh”, như một tuyên bố dứt khoát về mong muốn trở về với bản ngã nghệ thuật độc lập, không bị ràng buộc bởi hình ảnh truyền hình. Ngược lại, Phạm Quỳnh Anh lại chọn cách giữ gìn và tôn vinh danh xưng “Chị Đẹp”, “Anh Tài” như một phần không thể thiếu trong hành trình nghệ thuật của mình. Và dù khác biệt, cả hai đều cho thấy rằng trong thế giới giải trí hiện đại, việc nghệ sĩ định danh bản thân không chỉ là chuyện cá nhân, mà còn là cách họ đối thoại với khán giả, với chính những gì họ đã từng trải qua.