Chiều 10/10, Phạm Quỳnh Anh tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông giới thiệu E.P mới - Xinh Sao Phải Khóc. Trước đó, Phạm Quỳnh Anh có 2 lần phải dời lịch ra sản phẩm, một lần dự kiến 16/9 nhưng lại vướng ồn ào cá nhân. Sau đó, Phạm Quỳnh Anh phải dời lần 2 vì chia sẻ mất mát với đồng bào đang chịu thiệt hại bởi bão Bualoi cũng như Matmo hôm 1/10.

Phạm Quỳnh Anh tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông giới thiệu E.P mới - Xinh Sao Phải Khóc

Tại sự kiện chiều 10/10, nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp và người thân đã có mặt để chúc mừng Phạm Quỳnh Anh. Gần nửa showbiz quy tụ, cả "rừng" sao hạng A đổ bộ khoe sắc ở thảm đỏ của Phạm Quỳnh Anh như Minh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc, Đông Nhi, Quang Vinh, Chế Nguyễn Quỳnh Châu,... Ngoài ra, còn có loạt Anh Tài - Chị Đẹp như Thiều Bảo Trâm, Đồng Ánh Quỳnh, Hoàng Yến Chibi, Ngọc Phước, Tuimi, BB Trần, S.T,... Tất cả tạo nên bầu không khí nhộn nhịp, ấm áp chúc mừng cột mốc mới của Phạm Quỳnh Anh.

Dàn sao đổ bộ họp báo ủng hộ Phạm Quỳnh Anh

Với E.P Xinh Sao Phải Khóc và MV cùng tên, Phạm Quỳnh Anh bước ra vùng an toàn sau 28 năm ca hát chỉ gắn bó với ballad. Xinh Sao Phải Khóc có giai điệu sôi động cho producer trẻ WOKEUP biến hóa. Phạm Quỳnh Anh khoe tài vũ đạo và rap trong ca khúc này. Đây được coi như thử nghiệm đột phá của Phạm Quỳnh Anh sau hàng chục năm sự nghiệp. Do đó, Phạm Quỳnh Anh nhận về nhiều lời nhận xét tích cực từ các anh chị em đồng nghiệp. Đặc biệt là 2 cô bạn thân Minh Hằng và Đông Nhi.

Đông Nhi và Minh Hằng chia sẻ về sản phẩm mới của Phạm Quỳnh Anh

Khi được hỏi cảm nhận về MV của Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi thật lòng chia sẻ bản thân rất vui vì cuối cùng người chị thân thiết cũng thử sức với một ca khúc mới lạ như Xinh Sao Phải Khóc. Sau hành trình Chị Đẹp, Phạm Quỳnh Anh đã dám làm mọi thứ. Đông Nhi dành nhiều lời khen cổ vũ cho Phạm Quỳnh Anh. Nhưng điều mà Phạm Quỳnh Anh "ghim" nhất chính là câu "chị em mình cùng có tuổi" của Đông Nhi.

Minh Hằng và Đông Nhi cùng nhau trêu chọc Phạm Quỳnh Anh vì biết cô "nhạy cảm" với tuổi tác

Cùng ý kiến với Đông Nhi, Minh Hằng cũng rất yêu thích sản phẩm mới của Phạm Quỳnh Anh. Trên hết, Minh Hằng còn là người đồng hành với Phạm Quỳnh Anh qua chặng đường Chị Đẹp, do đó chứng kiến được quá trình người chị thân thiết thay đổi. Minh Hằng cảm thán, Phạm Quỳnh Anh gì cũng dám làm, nguồn năng lượng quá "wow". Chốt hạ, Minh Hằng cũng nhắc đến "tuổi trẻ", khiến Phạm Quỳnh Anh "sượng nhẹ" hỏi "Tại sao cứ phải lôi yếu tố có tuổi ở đây ra vậy".

Dàn sao ở họp báo Phạm Quỳnh Anh

Minh Hằng và Đông Nhi cùng nhau trêu chọc Phạm Quỳnh Anh vì biết cô "nhạy cảm" với tuổi tác. Mối quan hệ lâu năm giữa 3 ngôi sao khiến ai nấy chứng kiến đều cảm thấy ngưỡng mộ. Không chỉ là đồng nghiệp, Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng và Đông Nhi còn là những người chị em thân thiết trong cuộc sống, chung hội "gia đình văn hóa" quyền lực của showbiz Việt.

Buổi họp báo của Phạm Quỳnh Anh khép lại với những chia sẻ chân thành về sản phẩm, lý do cô quyết định comeback và cả lời cám ơn gửi đến chồng cũ Quang Huy. E.P Xinh Sao Phải Khóc của Phạm Quỳnh Anh sẽ chính thức lên sóng vào buổi tối cùng ngày - 10/10.

Một số hình ảnh khác tại họp báo Phạm Quỳnh Anh:

Minh Hằng

Đông Nhi

Châu Tuyết Vân, Đồng Ánh Quỳnh, Tuimi, Hoàng Yến Chibi

Hạnh Sino, Thúy Hiền

Quang Vinh

Ninh Dương Lan Ngọc

Ngọc Phước

Thiều Bảo Trâm

S.T

BB Trần



