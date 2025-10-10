Ngày 6/10 vừa qua, Trương Nghệ Hưng (Lay) đã mang đêm concert nằm trong khuôn khổ 2025 Grand Line: Rock the Heavenly Place Tour đến Bắc Kinh. Lựa chọn SVĐ Tổ Chim - công trình kiến trúc thể thao có 1-0-2 của Trung Quốc - làm điểm đến tiếp theo, Trương Nghệ Hưng thu hút tới hơn 1.4 triệu người đổ xô đi tranh vé. Kết quả là 80 nghìn khán giả may mắn có được tấm vé trong tay, phủ kín mọi hạng ghế đêm concert.

Ngay khi chương trình khởi động, người hâm mộ có một phen sửng sốt trước tiết mục mở màn Bức Họa . Trương Nghệ Hưng đứng ở giữa không gian tối đen như mực, dần dần dang tay như tạo lực đẩy sang 2 bên. Từ đây, màn hình LED 3000 mét dạng cuộn thư từ từ mở rộng, trải dài sân khấu. Khi chạm đến 2 đầu sân khấu, bức tranh Thiên Lý Giang Sơn Đồ và Bách Diệp Đồ hiện ra đầy sống động và rực rỡ.

Bức Họa - Trương Nghệ Hưng

Được biết, “quái kiệt” Trương Nghệ Mưu là người đứng đằng sau màn chào sân hoành tráng và ảo diệu này, với vai trò giám sát thiết kế sân khấu. Nhờ công nghệ kỹ thuật số hiện đại, ông đã tạo ra hiệu ứng sông núi nhuốm mực qua bức màn LED khổng lồ. Kết hợp với âm thanh hùng hồn, tiếng trống và vũ đạo lấy cảm hứng từ võ thuật Trung Hoa, Trương Nghệ Hưng và ekip đã mang đến một bữa tiệc thị giác giao thoa giữa hơi thở đương đại và mỹ họa phương Đông.

Màn hình LED 3000 mét dạng cuộn thư từ từ mở rộng, trải dài sân khấu

Bức tranh Thiên Lý Giang Sơn Đồ và Bách Diệp Đồ hiện ra đầy sống động

Ý đồ của đạo diễn họ Trương đã quá rõ ràng: “hồi sinh” lại Lễ Khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 lịch sử, cụ thể phần Nghệ thuật. Một sự thật thú vị là chương trình nghệ thuật có sự góp mặt của Trương Nghệ Mưu với tư cách là Tổng đạo diễn. Phần mở đầu bắt đầu bằng đoạn phim ngắn Beautiful Olympics , tái hiện quy trình làm giấy - một trong Tứ đại phát minh của Trung Hoa cổ đại. Bộ phim kết thúc với hình ảnh một bức tranh cuộn mở ra, tạo tiền đề cho phần trình diễn tiếp theo.

Ý đồ của đạo diễn họ Trương đã quá rõ ràng: “hồi sinh” lại Lễ Khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 lịch sử

Trên màn hình LED khổng lồ, những hình ảnh về đồ gốm, đồ sứ và các hiện vật nghệ thuật được chiếu luân phiên, tượng trưng cho phát minh đầu tiên trong Tứ đại phát minh - giấy, đi kèm hiệu ứng đồ họa hoạt hình tinh xảo dần hé mở. Ở trung tâm sân khấu là một tấm giấy trắng khổ lớn, nơi các vũ công trong trang phục đen xuất hiện, tay cầm những chiếc cọ tẩm mực. Họ uyển chuyển di chuyển và để lại dấu vết mực trên nền giấy, tạo nên hình ảnh gợi nhớ đến tranh thủy mặc truyền thống. Toàn bộ màn biểu diễn được hòa quyện cùng âm thanh đàn cổ cầm.

Phần Nghệ thuật trong Lễ Khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008

Thiết kế sân khấu độc đáo như một cuộn giấy LED khổng lồ đã góp phần làm nên thành công chương trình nghệ thuật Olympic Bắc Kinh 2008, khiến nhiều thế hệ khán giả vẫn phải rùng mình và xúc động mỗi khi nhớ đến. Người hâm mộ nổi da gà, bày tỏ sự trầm trồ khi Trương Nghệ Hưng “chơi lớn” đến vậy. 2 025 Grand Line: Rock the Heavenly Place leo top Weibo Hot Search ở cả 2 bảng chung và giải trí, nghiễm nhiên trở thành đêm concert hot nhất Cbiz tháng 10 này.

Ngoài ra, một khoảnh khắc viral không kém là khi Trương Nghệ Hưng hóa thân thành Tề Thiên Đại Thánh bay lơ lửng giữa không trung. Vừa bay vừa hát, nam ca sĩ vẫn duy trì được phong độ và giọng ca ổn định - xứng tầm performer hàng đầu giới giải trí Hoa ngữ. Đúng như tên tour - Đại Hàng Hải 5: Tôn Ngộ Không Đại Náo Thiên Cung, Trương Nghệ Hưng thực sự đã oanh tạc MXH và truyền thông 2 ngày qua với đại tiệc âm nhạc - giải trí của mình.

Trương Nghệ Hưng hóa Tề Thiên Đại Thánh bay lơ lửng trên không trung

Theo như chúng tôi tìm hiểu, giá vé cho mỗi đêm Grand Line 5 là dao động từ 520 - 1991 tệ (khoảng 1,9 - 7 triệu đồng). Đây là một mức giá phải chăng, vừa ví tiền cho số đông người hâm mộ, nhất là khi đêm nhạc được tổ chức tại SVĐ Tổ Chim, có sự tham gia của Trương Nghệ Mưu.

Sau khi trở về quê nhà tập trung toàn lực cho sự nghiệp solo, Trương Nghệ Hưng nỗ lực ca hát, trở thành cố vấn của nhiều chương trình âm nhạc. Nam thần tượng chăm chỉ ra mắt các sản phẩm âm nhạc, chạy tour mệt nghỉ. Ngoài ra, con đường diễn xuất của anh cũng nở rộ trong vài năm trở lại đây. Nhờ Tảo Hắc Phong Bạo (2021) và Được Ăn Cả Ngã Về Không (2023), nam nghệ sĩ thoát khỏi mác idol, được công nhận là diễn viên thực thụ. Tháng 4 vừa qua, phim nghệ thuật Tình Yêu Không Lời do Trương Nghệ Hưng đóng chính đạt doanh thu cao và đánh giá tốt.

Trương Nghệ Hưng còn thành lập công ty Chromosome Entertainment Group ra mắt nhóm nhạc nữ. Nhóm này từng được đưa sang Hàn quảng bá. Có thể nói, dù xuất phát điểm không bằng, Trương Nghệ Hưng lại có sự nghiệp ổn định nhất "thiên triều tứ tử", sở hữu lưu lượng thuộc hàng sao hạng A trong showbiz Hoa ngữ.

Trương Nghệ Hưng giờ đây đã vươn thành đỉnh lưu của Cbiz



